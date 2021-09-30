СКР опубликовал видео из квартиры, где зверски убили трех девушек под Оренбургом

На месте зверского убийства трех студенток медицинского колледжа под Оренбургом продолжают работать следователи и криминалисты.

Ранее СКР опроверг предварительно появившуюся информацию, что они были зарублены топором. У погибших были обнаружены колото-резаные раны.

«Установлено, что 30 сентября 2021 года 04.45 часов после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Мотивы и личность подозреваемого в убийстве не установлена. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство трех и более лиц». Личности девушек установлены. Всем погибшим — 18-20 лет. Известно, что две из них приехали в город Гай на учебу из Башкирии.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по предварительной версии, убийца поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Однако его план не удался. Быстро приехавшие на место пожарные вовремя потушили пламя.