Силовики ищут убийцу трех студенток: главное о преступлении под Оренбургом

Тройное убийство произошло в оренбургском городе Гай — три студентки медколледжа были найдены зарезанными, полиция ищет злоумышленника. 5-tv.ru собрал все, что известно о преступлениит, к расследованию которого привлечены полицейские двух регионов.

Тела трех девушек нашли пожарные, которые приехали на вызов на улицу Молодежную. Спасатели обнаружили два трупа в квартире и один рядом с домом. Накануне на месте происшествия была вечеринка, которая, вероятно, и обернулась трагедией. На месте преступления полиция нашла много пустых бутылок. Изначально СМИ сообщали, что девушки якобы были убиты топором, однако в СК опровергли эту информацию. По сообщению СК, на месте преступления обнаружили кухонный нож.

Выяснилось, что погибшие обучались в Орском медицинском колледже — это 18-летняя Адиля Каримова, 19-летняя Зульфия Саникина и 17-летняя Айгиза Уметкулова. Они снимали квартиру и жили вместе. Две из них уроженки Башкирии, одна — местная жительница. Арендодатель и соседи хорошо высказались об убитых, никаких нареканий о девушках не высказывали.

Сначала выдвигалась версия, что убийца — 18-летний молодой человек одной из девушек — также уроженец Башкирии из деревни Туембетово. Однако у него обнаружилось алиби. Друзья и родственники утверждают, что парень в день убийства находился в Уфе, пишет «360». Примечателен тот факт, что дядя молодого человека в свое время зарезал родного брата.

Расследованием занялись правоохранители Оренбургский области, в том числе прокуратура, им оказывает поддержку МВД Башкирии. Вместе с тем, дело под контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Как писал 5-tv.ru, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Подозреваемый все еще не пойман.