Штурм посоветовала Шаляпину сходить в церковь после смерти жены: «Какая-то мистика»

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Надежда Квашенко
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Супруга певца скончалась в больнице, сейчас его поддерживают коллеги и друзья. Некоторые увидели в судьбе Прохора мистический след.

Штурм посоветовала Шаляпину сходить в церковь после смерти жены: «Какая-то мистика»

Фото: Instagram @shalyapin_official

Тема:
Умерла жена Прохора Шаляпина

В связи с трагической смертью жены Прохора Шаляпина, многие коллеги и друзья певца выражают ему свои соболезнования и поддержку. Певица Наталья Штурм оставила слова поддержки на странице артиста в Instagram. Зввезда нашла мистический след в череде смертей, которые происходят вокруг знаменитости и посоветовала Шаляпину сходить в церковь. 

«Страшно как. Какая-то мистика. Сколько смертей близких людей ты пережил. Тех, кто по возрасту могли жить и жить. Что это? Я в шоке. Ты звонил мне из Вегаса, мы познакомились, смеялись втроем. Теперь ее нет? Судьба жестоко играет с тобой — сходи в церковь, серьезно говорю. Ты был на волоске от смерти. У тебя сильный ангел-хранитель — поблагодари его», — написала Штурм.

Instagram @shalyapin_official

Певица от всей души пожелала Шаляпину сил, чтобы справиться с его горем.

Ранее стало известно, что жена Прохора Шаляпина, Татьяна Клаудиа Девис скончалась после продолжительной борьбы с коронавирсной инфекцией. О трагедии певец сообщил на своей странице в Instagram. По словам исполнителя, он пока не поможет поверить в случившееся.

Супруга Шаляпина заболела вскоре после свадьбы. Вместе с ней с коронавирусом были госпитализированы и ее родители. Шаляпин рассказывал, что лечение в США стоит не малых денег. Сам он избежал заражения, так как вовремя вакцинировался.

Прохор был вынужден вернуться в Россию по рабочим вопросам, однако продолжал справляться о состоянии жены по телефону и надеялся на благополучный исход. Однако несмотря на все усилия врачей, спасти бизнесвумен из Канады не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известие о кончине своей супруги Прохор Шаляпин сопроводил трогательными стихами, которые певец опубликовал на своей странице в Instagram.

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Умерла жена Прохора Шаляпина
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