Таролог объяснила болезнь Губина порчей: «Он очень слаб»

Знаменитый певец с 16 лет мучается от болей в теле. Причину обнаружили недавно.

Популярный певец Андрей Губин мечтает о скорой смерти. На днях артист признался, что страдает от тяжелой болезни: тело ежедневно терзают адские боли, выпадают зубы. Артист буквально гниет заживо. Спасения нет, одни мучения. Но за что столь страшная доля?

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru таролог Саона рассказала, что тяжкое испытание Губину уготовано не Богом, а людьми. По мнению провидицы, талантливого артиста сглазили недруги. Причем случилось это еще во времена юности.

«Порча его не прошла стороной. Это от плохих глаз людских! Он был с рождения очень слаб и плохие чары проникли в него. Из-за этого так плохо себя чувствует и сам не понимает, что с ним происходит», — заключила Саона.

Гадалка заметила, что Андрею Губину стоило обратиться к медикам и экстрасенсам за помощью, как только почувствовал себя плохо, а не объяснять все хронической усталостью. Он слишком затянул свою болезнь, потому сейчас пожинает плоды.

«Хочется пожелать ему благ и сил, чтобы он держался, как мог. Ему нужно ходить по святым местам, которые обладают очень большой силой и энергетикой, чтобы мог жить дальше», — подчеркнула таролог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страшный диагноз Губину поставили несколько лет назад. У него тяжелое неврологическое заболевание — левосторонняя прозопалгия. На лечение он потратил почти все свои деньги, но добился лишь незначительных улучшений.