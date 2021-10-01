Для сомневающихся: Мать Шаляпина предъявила доказательства смерти Дэвис

Знаменитый артист сообщил о трагедии 30 сентября. Не все из его окружения в это поверили.

Супруга певца Прохора Шаляпина скончалась 30 сентября в Канаде, и это не пиар-ход, ответственно заявила мать артиста Елена Колесникова. Женщина предъявила веское доказательство трагедии всем сомневающимся: она заверила, что о беде сообщили родители покойной.

«Мы с Прохором точно знаем, что Татьяна лежала на ИВЛ, связи с ней не было — общение поддерживалось только через ее родителей — Лолу и Аркадия. Бывало такое, что они на несколько дней пропадали, и Прохор очень переживал. А здесь сами вышли на связь и сообщили ему о смерти Тани. Разве родители могут соврать?» — цитирует маму Шаляпина NEWS.RU.

Колесникова назвала всех изобличающих артиста во «лжи» людей озверевшими и пожелала, «чтобы у них языки отсохли». Она уверила, что Дэвис не воскреснет, как многие селебрити, инсценирующие собственную смерть. Женщина напомнила, что играть с потусторонним миром небезопасно.

«Прохор до последнего верил, что Таня выздоровеет. У них должен был быть медовый месяц, они должны были поехать отдыхать. Но не случилось… Сын хотел скрыть факт ее смерти, но его же все время спрашивают, как ее самочувствие. Он что, должен был врать?» — заключила Елена Колесникова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что миллионерша Татьяна Дэвис умерла от тяжелых последствий коронавируса 30 сентября. Недавно выяснилось, что ее кремировали без участия Прохора Шаляпина.