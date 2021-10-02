Установлена личность погибшего в «огненном» ДТП на спорткаре Аudi R8 в Москве. Об этом сообщает Госавтоиспекция Москвы в своем официальном Telegram-канале.

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Как предполагалось, это владелец автомобиля 21-летний Роман Марнов из Петербурга. По данным полиции, за ним числятся 696 штрафов за нарушения ПДД, из которых он так и не оплатил 26.

Авария произошла сегодня поздно вечером на улице Нижние Мневники в Москве. Момент столкновения и пожара запечатлели камеры уличного видеонаблюдения. Шансов выжить у водителя не было.