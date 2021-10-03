Берегитесь: какие опасности ждать в период Холостой Луны и как их избежать

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда все идет не так, как хотелось бы и как было запланировано. Причина в том, что в это время на небе так называемая Холостая Луна или Луна без курса, говорит астролог Алена Никольская.

«Это время, когда Луна переходит из одного созвездия в другое, из одного знака зодиака в другой и при этом не делает никаких аспектов с остальными планетами. В этот период все идет кувырком: обещания не сдерживаются, а планы не выполняются», — поясняет Никольская.

В октябре дни Холостой Луны приходятся на 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 и 30 число.

По словам астролога, в эти периоды ни в коем случае нельзя подписывать документы, совершать крупные покупки и отправляться на плановую медицинскую операцию. Кроме того, все медицинские анализы, которые вы сдадите на Холостой Луне, придется пересдавать, потому что они будут некорректными.

«Также в этот период нельзя отправляться в поездки, устраиваться на работу, выходить замуж, делать предложение руки и сердца, съезжаться и вообще совершать кардинальные перемены в жизни», — говорит Никольская.

В то же время на Холостую Луну можно назначать дела, которые не хочется выполнять, но никак не избежать. Например, какие-то неприятные встречи. Договоренности, достигнутые в это время, не будут иметь силы и последствий, поясняет астролог. Кроме того, в это время можно разругаться с кем-либо, если вы давно хотели это сделать. И это тоже не будет иметь никаких последствий.

«Также в этот период хорошо делать то, что вы хотели бы скрыть. Например, если у вас есть какие-то нестыковки в документах, и вам не хочется, чтобы на них кто-то обратил внимание, на Холостой Луне можно незаметно их исправить», — говорит Никольская.

Она также предупреждает, что на Холостую Луну люди с напряженной психикой ведут себя неадекватно.

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