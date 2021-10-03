В деле о жестоком убийстве трех студенток под Оренбургом появился подозреваемый. Следствием разыскивается Александр Лазарев 1991 года рождения.

По предварительной информации, подозреваемый был ранее судим.

По данным источника 5-tv.ru, установить преступника удалось по ДНК. Как сообщалось ранее, недалеко от места убийства в городе Гая у водонапорной башни была найдена окровавленная мужская одежда. Результаты экспертизы подтвердили, что на ней кровь убитых девушек, а ДНК Лазарева.

Известно, что подозреваемый проживал в Орске, который располагается примерно в 30 километрах от города, где произошла трагедия.

Правоохранительные органы просят незамедлительно сообщить о возможной информации об особо опасном преступнике по телефонам: 89619199994, 89992585146 и 02.

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Ранее судимый. Установили по днк. Метров 500-700 от места убийства последней девушки, у водонапорной башни нашли предметы одежды мужской в крови. Кровь совпала с жертвами, а днк на одежде с Лазаревым. Он местный, проживал в Орске, 30 км от Гая примерно. 1 источник