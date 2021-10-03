В деле о жестоком убийстве трех студенток под Оренбургом появился подозреваемый

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 151

Трагедия произошла глубокой ночью три дня назад. Тела девушек были найдены в квартире и во дворе жилого дома.

В деле о жестоком убийстве трех студенток под Оренбургом появился подозреваемый

Фото: Depositphotos / BrianAJackson

В деле о жестоком убийстве трех студенток под Оренбургом появился подозреваемый. Следствием разыскивается Александр Лазарев 1991 года рождения.

По предварительной информации, подозреваемый был ранее судим.

По данным источника 5-tv.ru, установить преступника  удалось по ДНК. Как сообщалось ранее, недалеко от места убийства в городе Гая у водонапорной башни была найдена окровавленная мужская одежда. Результаты экспертизы подтвердили, что на ней кровь убитых девушек, а ДНК Лазарева. 

Известно, что подозреваемый проживал в Орске, который располагается примерно в 30 километрах от города, где произошла трагедия.

Правоохранительные органы просят незамедлительно сообщить о возможной информации об особо опасном преступнике по телефонам: 89619199994, 89992585146 и 02.

Telegram @orskdotru

 

Ранее судимый. Установили по днк. Метров 500-700 от места убийства последней девушки, у водонапорной башни нашли предметы одежды мужской в крови. Кровь совпала с жертвами, а днк на одежде с Лазаревым. Он местный, проживал в Орске, 30 км от Гая примерно. 1 источник

+10° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
72.92
0.26 84.46
0.15
Как по дате рождения определить идеальный месяц для рождения детей

Последние новости

14:44
Отними у него носки: как женщине гарантированно достичь оргазма
14:30
Руссо о преступлениях Исмаилова: «Ему было все равно, наплевать на государство»
14:14
Под алкоголем хватался за нож: что известно о предполагаемом убийце студенток под Оренбургом
14:07
Любовница Мамаева о бывших подругах: «Как же я рада, что вы отвалились!»
13:42
Звезду «Моей прекрасной няни» Ольгу Прокофьеву госпитализировали с COVID-19
13:17
Черное небо Европы: прямая трансляция извержения вулкана Ла-Пальма в Испании

Сейчас читают

Коронавирус поразил оба легких: что известно о состоянии Ларисы Гузеевой
Как по дате рождения определить идеальный месяц для рождения детей
Убежавшая в монастырь дочь Успенской крестилась втайне от матери: «Если узнает — убьет»
Сильная Земля принесет удачу решительным: Китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака