Без крика и шума: почему убийство студенток под Оренбургом не слышали соседи
Во время жестокого убийства под Оренбургом студентки могли быть под действием снотворного
Фото: Depositphotos / Denis Meyer
Сегодня в громком деле появился первый подозреваемый. Установить его удалось по ДНК, которое обнаружили на брошенной неподалеку окровавленной мужской одежде.
Во время жестокого убийства под Оренбургом студентки могли быть под действием снотворного, что объясняет отсутствие свидетельских показаний соседей о криках и шуме во время страшной расправы. Такую версию со ссылкой экспертов приводит городской портал Гай.рф.
По данным издания, возможно, что в момент убийства проснулась только одна из девушек, которая поспешила выбежать на улицу, где ее и настигла смерть от рук мучителя. Важно также отметить, что все девушки были раздеты.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, у следствия появился первый подозреваемый, которого удалось установить по ДНК на найденной накануне окровавленной мужской одежде возле водонапорной башни в полукилометре от места трагедии. Правоохранители распространили ориентировки на ранее судимого 30-летнего Александра Лазарева, который проживал в соседнем от Гая Орске.
- 3 окт
- Опубликовано видео задержания убийцы троих девушек в Оренбургской области
- 3 окт
- Фото подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом в момент задержания
- 3 окт
- Задержан подозреваемый в тройном убийстве студенток в Оренбургской области
- 3 окт
- Под алкоголем хватался за нож: что известно о предполагаемом убийце студенток под Оренбургом
- 3 окт
- Подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом установили по ДНК
- 3 окт
- В деле о жестоком убийстве трех студенток под Оренбургом появился подозреваемый
- 2 окт
- Окровавленные вещи нашли недалеко от места тройного убийства студенток под Оренбургом
- 2 окт
- За информацию об убийце трех студенток под Оренбургом объявлена награда
- 1 окт
- Отец одной из убитых под Оренбургом студенток: «Надо вернуть смертную казнь»
- 1 окт
- Следователи изучают улику, оставленную предполагаемым убийцей девушек под Оренбургом
Читайте также
71%
0.26 84.46
0.15
Нашли ошибку?