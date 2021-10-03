Без крика и шума: почему убийство студенток под Оренбургом не слышали соседи

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Светлана Шевченко
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Во время жестокого убийства под Оренбургом студентки могли быть под действием снотворного

Без крика и шума: почему убийство студенток под Оренбургом не слышали соседи

Фото: Depositphotos / Denis Meyer

Тема:
Тройное убийство студенток в Оренбургской области

Сегодня в громком деле появился первый подозреваемый. Установить его удалось по ДНК, которое обнаружили на брошенной неподалеку окровавленной мужской одежде.

Во время жестокого убийства под Оренбургом студентки могли быть под действием снотворного, что объясняет отсутствие свидетельских показаний соседей о криках и шуме во время страшной расправы. Такую версию со ссылкой экспертов приводит городской портал Гай.рф.

По данным издания, возможно, что в момент убийства проснулась только одна из девушек, которая поспешила выбежать на улицу, где ее и настигла смерть от рук мучителя. Важно также отметить, что все девушки были раздеты.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, у следствия появился первый подозреваемый, которого удалось установить по ДНК на найденной накануне окровавленной мужской одежде возле водонапорной башни в полукилометре от места трагедии. Правоохранители распространили ориентировки на ранее судимого 30-летнего Александра Лазарева, который проживал в соседнем от Гая Орске.

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