Лена Катина из «Тату» впервые рассказала о романе с долларовым миллионером

37-летняя певица познакомилась с богатым кавалером совершенно случайно — на работе.

Экс-солистка группы «Тату» Елена Катина прокомментировала слухи о романе с долларовым миллионером Дмитрием Спиридоновым. В последнем интервью звезда призналась, что бизнесмен покорил ее сердце, — сейчас она в отношениях.

«Мы встречаемся с июля этого года, и это по сути был служебный роман», — сказала Катина журналистам Starhit.

Певица отметила, что познакомилась со Спиридоновым на работе — была приглашенным артистом на вечеринке по случаю его дня рождения. Красавица не ожидала, что произведет сильное впечатление на миллионера, а тот… поспешил пригласить ее на ужин. Этот роман начался с переписки: селебрити обсуждали детали сотрудничества, а вскоре поняли, что не могут оторваться друг от друга.

«Дима очень харизматичный человек, и я безумно рада, что он никак не связан с шоу-бизнесом! Мы планируем отправиться в первое совместное путешествие — в Стамбул», — поделилась радостью экс-участница группы «Тату».

Елена Катина с огорчением заметила, что из-за сложного рабочего графика проведет с любимым в жаркой Турции лишь три дня. Но даже такой короткий отдых для нее большое счастье.

ТАСС / Метцель Михаил

О личной жизни Елена Катина распространяться не любит. Известно лишь, что 3 августа 2013 года она вышла замуж за словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича, а в 2015-м родила от него сына Александра. В ноябре 2019 года влюбленные развелись. Точная причина распада союза не известна, но по словам артистки, все дело отчасти в «неоправданных ожиданиях».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Катина и Юлия Волкова планируют воссоединиться на сцене. В успех новой группы «Тату», правда, мало кто верит.