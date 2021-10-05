Матери Даны Борисовой стало хуже в COVID-госпитале из-за смерти жены Шаляпина

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Оксана Тарасова
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Страх женщины за собственную жизнь стал невыносимым после известия о гибели Татьяны Дэвис, которая была гораздо моложе и могла позволить себе самых дорогих врачей.

Матери Даны Борисовой стало хуже в COVID-госпитале из-за смерти жены Шаляпина

Фото: Instagram @danaborisova_official

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Умерла жена Прохора Шаляпина

Телеведущая Дана Борисова поделилась с подписчиками своим страхом за жизнь госпитализированной с коронавирусом матери. Она рассказала, что известие о смерти жены певца Прохора Шаляпина привело к резкому ухудшению состояния родительницы.

По словам Борисовой, ни она, ни ее мама до сих пор не прошли вакцинацию. Именно поэтому, полагает ведущая, недуг настиг их семью. Поначалу женщина почувствовала стандартные симптомы — жжение в носу, повышенную температуру тела, потерю обоняния. Лечилась она дома самостоятельно, проверяла, не вернулись ли запахи, с помощью флакона любимых духов.

Узнав из прессы о том, что коронавирус погубил супругу певца Прохора Шаляпина, мама Борисовой не на шутку испугалась за свою жизнь. Скончавшаяся предпринимательница была моложе ее, она могла позволить себе лечение в лучших клиниках, но недуг оказался сильнее. Вероятно, стресс отчасти повлиял на ее состояние, за чем последовала экстренная госпитализация.

«В среду наступило резкое ухудшение, мама упала в обморок, слава богу, соседи вызвали скорую. Особо пугающе на нее подействовала новость об умершей жене Прохора Шаляпина. Молодая, 42 года, миллионерша, но деньги ее не спасли. Все мы, как это ни ужасно, привыкли к смертям. Молюсь за нее и за каждого из нас, лишь бы беда прошла мимо», — написала Дана Борисова.

Жена артиста Татьяна Клаудиа Дэвис, предположительно, была инфицирована в день свадьбы. Вскоре после торжества она почувствовала себя плохо, но с консервативным лечением решила повременить. По совету знакомых, бизнесвумен прибегала к нетрадиционным методам борьбы с недугом, и лишь когда ухудшение стало стремительным, обратилась к врачам.

Instagram @shalyapin_official

Специалисты американской клиники позже ввели Дэвис в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя два месяца после бракосочетания она скончалась, не приходя в сознание. О своей трагедии Прохор Шаляпин рассказал в социальных сетях.

Несмотря на печальное известие, не все поклонники и звездные коллеги певца бросились к нему с сочувствием и словами утешения. Многие попросту не поверили новости, сочтя ее очередным пиар-ходом и способом напомнить о себе. Даже бывшая возлюбленная Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская усомнилась в правдивости этой истории, заявив, что экс-бойфренд — мастер выдумки и провокаций.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, стало известно, как Прохор Шаляпин поступит с многомиллионным наследством умершей жены.

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