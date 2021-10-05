Прямая трансляция старта с «Байконура» ракеты «Союз-2.1а» с «киноэкипажем» к МКС

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Артем Решетов
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На Международную космическую станцию для съемок первого в своем роде фильма «Вызов» отправилась команда из трех человек — Пятый канал ведет прямую трансляцию запуска.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Полет «киноэкипажа» на МКС

Прямая трансляция завершена

Сегодня, 5 октября, корабль «Союз МС-19» доставит на орбиту первый киноэкипаж — в составе команды актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и профессиональный космонавт Антон Шкаплеров. 5-tv.ru будет вести прямую трансляцию этого пуска.

Старт состоится незадолго до полудня по московскому времени, ракета «Союз-2.1а» была заранее установлена на стартовый стол космодрома Байконур.

Первый космический фильм, на съемки которого отправляется команда, носит название «Вызов» — это рабочее название, которое, возможно, позже поменяют. Сюжет его будет заключаться в том, что одному из космонавтов на МКС (Международной космической станции) будет требоваться срочная медицинская операция, а Юлия Пересильд сыграет роль космонавта-врача, срочно отправленного на станцию. Нюансы сюжета съемочная команда держит в тайне — многого не знает даже Центр управления полетами.

Киноэкипаж провожали в космос, соблюдая все традиции подготовки космонавтов — ритуал включает в себя просмотр фильма «Белое солнце пустыни» и прослушивание тематических песен, включая знаковую композицию группы Земляне «Трава у дома».

Сама актриса, которую трогательно провожали ее дочки, по поводу полета не переживает — гораздо больше опасений у Пересильд вызывает то, как она будет выглядеть в кадре в состоянии невесомости.

Съемочная команда проведет на орбите МКС 12 дней — посадка запланирована на 17 октября. Для того, чтобы обеспечить оптимальные условия для стыковки, орбита станции была скорректирована.

Тема:
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