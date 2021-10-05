Александр Фарбер обвинил Наталию Белохвостикову в распаде его семьи

Актер Александр Фарбер признался, что в расколе его семьи виновата теща — знаменитая актриса Наталия Белохвостикова. Дело в том, что она на протяжении долгого времени якобы методично и тщательно разлагала союз звезды с его женой Натальей Наумовой.

«Каждое утро вместо кофе был ее звонок. Наташа медленно отходила от меня. Когда появился сын, я думал, что что-то изменится. Произошло все с точностью до наоборот. Мы не могли покормить ребенка, потому что звонила Наталья Николаевна и нельзя было не ответить! Диктат королевы драмы!» — сказал актер.

Постепенно стали пропадать документы: сначала на ребенка, потом брачный договор. В результате Александру сообщили, что с ним намерены развестись. Мужчине не дают видеться с полугодовалым сыном Максимом. Недавно актер узнал, что две женщины в доме ошпарили ребенка кипятком.

«У него было отслоение кожи, сын покрылся волдырями. Мама облила его, бабушка же ходить не может. Я хочу немедленно спасти малыша!» — поделился бедный отец.

Фарбер не прекращает пытаться увидеться со своим ребенком, но мать с бабушкой наотрез отказываются идти на контакт с отцом мальчика. Тем не менее, он не теряет надежды и настроен бороться за безопасность своего сына.

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