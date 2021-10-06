Как выглядит могила Талькова в 30-ю годовщину со дня его смерти

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 347

Могилу Талькова в 30-ю годовщину со дня его смерти сняли на видео

Фото, видео: РИА Новости / Н. Синицына; 5-tv.ru

Исполнитель хита «Чистые пруды» погиб 6 октября 1991 года в Москве от огнестрельного ранения. Убийство до сих пор не раскрыто.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с могилы певца и музыканта Игоря Талькова. Сегодня, 6 октября, исполнилось 30 лет со дня его гибели.

Похоронен артист в Москве на Ваганьковском кладбище. На месте упокоения знаменитости стоит двухметровый каменный крест, а также установлен портрет Талькова. Могила ухожена и прибрана, на клумбе высажены цветы.

Артист Игорь Тальков был убит в 1991 году. Исполнитель хита «Чистые пруды» погиб от огнестрельного ранения во время потасовки в петербургском Дворце спорта «Юбилейный».

Виновником трагедии почти 30 лет считали близкого друга музыканта и его концертного директора Валерия Шляфмана, бежавшего в Израиль. Однако до настоящего времени убийство считается нераскрытым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вероятным убийцей Талькова мог быть телохранитель певицы Азизы Игорь Малахов. При этом сын музыканта придерживается конспирологической версии убийства отца.

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