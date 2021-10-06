Все плохо или нет? Ученые нашли главный фактор выживаемости при COVID

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Виктория Андреева
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Западные ученые назвали главный фактор выживаемости при COVID

Все плохо или нет? Ученые нашли главный фактор выживаемости при COVID

Фото: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Исследователи из Испании и Канады рассказали, как один показатель в организме определяет судьбу человека.

Зарубежные ученые поняли, от какого главного фактора зависит смертность и выживаемость пациента с COVID-19. Согласно результатам нового исследования, судьба человека напрямую связана с уровнем специфических антител в организме против спайкового белка коронавируса, пишет Journal of Internal Medicine.

Как это работает?

Авторы научного труда проанализировали анализы 92 взрослых пациента с COVID, лечившихся в период с 16 марта по 15 апреля 2020 года. То есть тех, кто заразился в первую волну. У всех диагноз подтвердили благодаря ПЦР-тестам, сделанным сразу после госпитализации, у всех в первые 24 часа пребывания в госпиталях брали кровь на исследование.

Составив профиль антител в биоматериале пациентов, ученые выявили необычную закономерность. Они доказали, что определяют степень защиты человека от COVID-19 уровень специфических антител против определенных антигенов или частей вируса, общее число антигенов и количество вирусной РНК в крови. При этом, ключевым фактором, определяющим выживаемость, был именно уровень специфических антител против спайкового белка SARS-CoV-2. Если он низкий — человек погибал.

Специалисты предполагают, что результаты этого важного исследования помогут понять, какие оптимальные уровни антител нужны для тяжелых пациентов с коронавирусом, и разработать спецпрограмму для их лечения.

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