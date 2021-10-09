Состояние Ларисы Гузеевой улучшилось после поражения легких на 60%
Для лечения российской телеведущей врачи планировали использовать кислородный шлем. Кроме того, ей сделали инъекцию новым препаратом.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой стабилизировалось — сайт KP.RU сообщил о том, что заболевшая коронавирусом звезда идет на поправку.
В реанимацию Гузееву не переводили, несмотря на серьезный процент поражения легких — 60% правого и половина левого легкого не могут нормально функционировать из-за вируса. Несмотря на сообщения об ухудшении состояния телеведущей, ее предполагалось продолжать лечить в терапевтическом отделении. При этом ей ввели инъекцию нового препарата «Артлегиа», который должен был помочь остановить поражение легких.
По сообщениям, также врачи планировали использовать кислородный шлем, помогающий дышать — его конструкция напоминает скафандр с несколькими трубками. Использование такого агрегата позволяет избежать интубации — введения в гортань трубки, такая процедура грозит осложнениями.
Телеведущая находится в группе риска по коронавирусу — ей уже 62 года. Кроме того, Гузеева страдает от избыточного веса.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что, пока Лариса Гузеева боролась за свою жизнь, ее дочь Ольга Бухарова раскрыла правду о своей сексуальной ориентации.
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