Вечный баттл: как вовремя отличить осеннюю хандру от опасной депрессии

Насколько безопасны осенняя хандра и депрессия для психического состояния человека, в беседе с 5-tv.ru рассказал психолог Марис Дрешманис.

Теплая, безоблачная летняя пора прошла, тогда многим было комфортно, настроение оставалось прекрасным, все отдыхали и загорали. Но лето кончилось, и с наступлением холодов пришли уныние, печаль и раздражительность. Насколько безопасна осенняя хандра и как ее отличить от опасной для психического здоровья депрессии, в беседе с 5-tv.ru рассказал психолог Марис Дрешманис.

Первое и, пожалуй, главное отличие осенней хандры от депрессии — это ее временное состояние. Одно дело, когда грусть и тоску вызывает увядание природы, ее сезонные капризы. В таком случае можно говорить об осенней хандре, но стоит насторожиться, если ощущение безысходности не проходит.

«Депрессия у вас была и летом, и осенью, и зимой, и весной — вы постоянно в ней находитесь, вне зависимости от времени года», — заявил психолог.

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Другое кардинальное отличие — осеннюю хандру можно побороть самостоятельно. Для этого достаточно поправить свои эмоции и энергетику какими-то занятиями, которые вам по душе, например:

Посидеть у огня;

Посмотреть старый фильм дома или в кинотеатре;

Заняться хобби — рисованием, вышивкой, танцами, пением, изучением языков;

Посетить выставку, концерт.

Эксперт утверждает, что при депрессии такие меры будут абсолютно бесполезны, так как она напрочь отбивает желания и способность получать удовольствия. Что бы вы ни делали — если вам вообще удастся заставить себя действовать — вам потом не захочется это повторять, и вы все забросите. Если обнаружили у себя признаки заболевания — депрессия относится к психическим расстройствам — срочно предпринимайте меры.

«Обращайтесь к специалистам, если у вас депрессия и принимайтесь за те занятия, которые вас поднимают эмоционально, создают вам хорошее настроение, наполняют энергией, если у вас осенняя хандра», — подытожил психолог Марис Дрешманис.

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