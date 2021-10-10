Сыгравшая свадьбу за 300 миллионов Солодар осудила людей за бездумные траты

Потратившая 300 миллионов рублей на свадьбу блогер Мария Солодар раскритиковала тех, кто годами откладывает деньги на пышные торжества. Бизнесвумен считает, что влезать в долги только ради того, чтобы утроить дорогой праздник, — неразумно.

«Могу сказать, что не разделяю идею пышных свадеб, когда люди долгое время копят деньги и ограничивают себя, чтобы потом один день погулять с размахом. Я выбрала путь немного подождать и выйти замуж в зрелом возрасте, будучи состоявшимся специалистом. Поэтому копить нам с Джоаном (муж Солодар Джоан Шнельцауэр — Прим. ред.) не пришлось, кредиты брать тоже», — сказала она в интервью Starhit.

Впрочем, свадьба самой Солодар, по оценкам СМИ, оказалась одной из самых дорогих среди российских знаменитостей за последние годы. Как пишет Daily Mail, торжество состоялось в Замбии в люксовом отеле The Royal Livingstone. Гостей доставляли в африканскую страну на частных самолетах. В качестве приглашенных звезд на свадьбе пели «Иванушки International» и дуэт Artik&Asti. Все это обошлось молодоженам в 300 миллионов рублей. Солодар не подтвердила сумму, однако она не окончательная, заверила звездный блогер. Им с мужем еще предстоит все точно подсчитать.

View this post on Instagram Публикация от Солодар Мария: маркетинг, IT (@mariyasolodar)

Солодар уверена: она умеет жить экономно. Женщина редко покупает брендовые вещи и все чаще одевается в обычных магазинах. В свое время она якобы пожила и в общежитии, поэтому знает, что такое бедность. Даже в период подготовки к дорогущей свадьбе она сумела делать уступки своим «хотелкам».

«Я очень рациональный человек — иначе не стала бы предпринимателем. Дает знать о себе и советское прошлое: живя в общаге, я научилась экономить. Эта привычка „вылезла“ даже при подготовке к свадьбе: я решила сократить бюджет и отказалась от третьего праздничного платья, оставив только два», — поделилась она.

Солодар подчеркнула, что сегодня у нее даже нет личного автомобиля. И тратиться она предпочитает не на люксовую одежду или украшения, а на искусство. Самая дорогая ее покупка — картина любимого художника.

Мария Солодар — звезда социальных сетей, известный маркетолог и предприниматель. Количество ее фолловеров исчисляется миллионами. Она обучает своих подписчиков интернет-маркетингу. Девушка знакома с многими звездами отечественного шоу-бизнеса, к примеру с Екатериной Варнавой и другими знаменитостями.

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