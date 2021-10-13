Грандиозная афера: умершая жена Шаляпина оказалась профессором Everest College

Умершая супруга известного певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Дэвис представлялась профессором учебного заведения с сомнительной репутацией Everest College в канадской провинции Онтарио. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Александр Бенхин.

По словам юриста, он нашел доказательства причастности жены главного ловеласа страны к американской сети колледжей Everest. Свидетельства об этом Бенхин обнаружил на сайтах, имеющих отношение к умершей бизнесвумен.

«Информация о том, что Таня Клаудия Дэвис была профессором Everest College, подтверждается. Информация об этом указана на ее сайтах, где она рекламирует себя: например, на сайте ее адвокатской конторы. Всюду к своим регалиям госпожа Дэвис добавляла, что преподавала в сети колледжей Everest», — сказал адвокат.

Бенхин навел справки и о самой учебной организации и ее учредителях.

«Что выяснилось? Что в 2015 году они обанкротились. При этом все эти схемы, которые работают, к сожалению, сейчас на нашем рынке, полулегальные, они работали ранее и на западе. В чем схема? Студенты брали ссуды на обучение в банках. А дальше соответственно колледж разорялся и деньги пропадали», — уверен юрист.

Александр Бенхин

Подобная схема касается и колледжа, расположенного в провинции Онтарио, Канада. Бенхин утверждает, что еще за несколько месяцев до официального банкротства и закрытия здание выставили на продажу. Ничем как грандиозной аферой это назвать нельзя, считает адвокат.

«Все не очень чистая история. Имела ли к этим учредителям или к этим аферам Дэвис, я утверждать не могу. В открытых источниках мы информации не найдем, да и прошло шесть лет», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брак Прохора Шаляпина и Татьяны Дэвис могут аннулировать. Адвокат Бенхин провел собственное расследование и узнал, что несмотря на официальную регистрацию, у артиста могут возникнуть проблемы.