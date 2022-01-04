Как определить генетическую предрасположенность к алкоголизму

Пагубная привычка способна разрушить не только здоровье зависимого, но и судьбу будущих поколений.

По мнению медиков, алкогольная зависимость является самой настоящей болезнью, которая требует соответствующего лечения. Причем чаще всего страдают от нее мужчины, чем женщины пишет vozrozdenie-med.ru. Употребление спиртного оказывает негативное воздействие на работу всех внутренних органов и систем организма.

Для того, чтобы определить генетическую предрасположенность к алкоголизму, нужно проанализировать свою родословную. Нередко склонность к пагубной привычки прослеживается у нескольких поколений одной семьи. Медики отмечают, что у детей, родители которых злоупотребляли спиртными напитками, чаще возникают проблемы психические расстройства и неврологические проблемы.

Такие дети отличаются повышенной тревожностью, чаще других склонны к депрессиям, им труднее справляться со стрессовыми ситуациями.

Существует такое понятие, как фетальный алкогольный синдром — это расстройства, которые возникают у ребенка, в случае, если мать злоупотребляла спиртным в период беременности. Среди основных пороков развития — неврологические аномалии, умственная отсталость, аномальные изменения лица или черепа, недостаток роста и веса, заболевания центральной нервной системы.

Приобретенные вследствие негативного воздействия на алкоголь дефекты остаются у ребенка на всю жизнь. Поэтому будущим родителям важно вести здоровый образ жизни в период, предшествующий зачатию. Женщинам в ожидании малыша лучше забыть о спиртном, если они хотят родить здорового и крепкого ребенка.

Однако генетика — только одна из причин возникновения алкогольной зависимости. Специалисты отмечают также, что злоупотребление спиртными напитками может иметь и другие основания. К таким относятся, к примеру, отсутствие силы воли, психическая неуравновешенность, отсутствие должного воспитания, дурной пример среди близких и друзей.

Только совокупный анализ всех факторов, способствующих возникновению заболевания и своевременное лечение могут позволить освободиться от разрушающей тяги к стакану с крепким напитком.

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