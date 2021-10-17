После смерти жены Вахтанг Кикабидзе еле держится на ногах от горя

Состоялись похороны заслуженной артистки Грузии Ирины Кебадзе, с которой артист душа в душу прожил более полувека. Близкие рассказали, как он переживает утрату.

Супругу народного артиста Грузинской ССР Вахтанга Кикабидзе Ирину Кебадзе похоронили на древнем Верийском кладбище в Тбилиси. Она прожила на свете 89 лет, 56 из который — в браке с актером. В интервью он всегда трогательно и уважительно говорил о любимой, отмечал, что никого ближе у него нет, что он влюбленный и счастливый муж. Женщина всей жизни Кикабидзе оставила его тянуть остаток своего века в одиночестве, и своей утратой, по словам близких, артист сокрушен.

Подруга семьи звезды фильма «Мимино» Нани Брегвадзе рассказала журналистам, что Кикабидзе еле держится на ногах от горя, выплакал все глаза. В беседе с певицей артист подметил, что теперь они — «клиенты того света».

«Очень тяжело. Я даже не знаю, как он это выдержит. Для Бубы (Прозвище Кикабидзе, в Грузии все близкие зовут его так. — Прим. ред.) она была… Знаете, она направляла его на правильный путь. Это уникальная женщина, уникальная… Это человек с большой буквы, Ирочка моя», — сказала Брегвадзе в эфире НТВ.

Как отметила певица, в последнее время она не так часто виделась с Кебадзе, однако подчеркнула, что супруга актера была замкнутой. Было ли это связано с приписываемой ей тяжелой болезнью, никто не знает.

Вахтанг Кикабидзе как-то заявил, что не стоит и мизинца жены. Покойная была спутницей актера, а это очень сложно, многое приходилось терпеть, многое прощать. Но никакие невзгоды не сломали крепкий союз. По словам артиста, в преклонных годах, когда он понял, насколько важно иметь родственную душу, все, к чему он стремился — чтобы супругу ничто не беспокоило.

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В браке Кикабидзе и Кебадзе родился их общий сын Константин. Актер также удочерил наследницу жены от прошлых отношений Марину Сагарадзе, растил, как родную. У пары трое внуков и правнучка, которые, по признанию самого Кикабидзе, воспитаны правильно, достойными людьми.

«Она была всегда как бы в тени, но всегда была самым мудрым человеком во всей нашей семье. Она никогда не пользовалась тем, что она супруга Вахтанга. Этот дом, где они жили — это мама решила и сказала, что один дом у Бубы должен быть. Это были 1990-е годы, когда было очень тяжело все. Все-таки они постарались и выстроили этот красивый чудесный дом», — говорит о матери Марина Сагарадзе.

Внук Кикабидзе Георгий понимает, что деду будет очень трудно без супруги, которая всю жизнь поддерживала его и дома, и в творчестве, и в карьере. Он пообещал, что вся семья будет рядом со вдовцом, поможет выдержать испытание. По словам Георгия, артист не сдается. Несмотря на преклонные годы, он все еще дает концерты, и это, надеется внук, не изменится еще долго.

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