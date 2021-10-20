Волочкова во Всемирный день балета рассказала, когда решила стать балериной

Бывшая прима-балерина призналась, что любовь к балетному искусству зародилась в раннем возрасте.

Анастасия Волочкова во Всемирный день балета, отмечаемый 19 октября, призналась, что любовь к балетному искусству возникла у нее еще в раннем возрасте.

«Цель стать балериной зародилась у меня в возрасте пяти лет. Путем невероятных усилий и работы над собой и многолетнего ежедневного труда я эту цель реализовала», — рассказала Волочкова в своем Instagram-аккаунте.

Тогда, в 1981 году, маленькая Настя впервые увидела постановку «Щелкунчик» в Мариинском театре. В 1992-м девочка поступила в Академию русского балета им. А. Я. Вагановой, но с испытательным сроком в полгода: на ней поставили клеймо «без таланта».

Анастасия оказалась под гнетом одного из преподавателей, но благодаря поддержке одноклассников достигала выдающихся результатов. За юную Настю взялась знаменитый педагог русской балетной школы Наталья Дудинская, ее старания и терпение преподавателя увенчались успехом — девушка окончила академию с отличием.

На выпускном экзамене, который проходил в стенах Мариинского театра, Волочкова исполнила главную партию балета «Лебединое озеро» — это послужило стартом карьеры в знаменитом театре. В 1998-м Анастасия получила приглашение в Большой театр, в 2000-м в Австрии танцовщицу наградили как самую талантливую балерину Европы.

Бывшая солистка главного театра страны призналась, что быть балериной для нее — «большое счастье».

«Для меня большой гордостью было всегда представлять Россию на прославленных мировых сценах», — поделилась она воспоминаниями о востребованном в профессии периоде ее жизни.

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Миссию нести прекрасное в массы Анастасии помогают организуемые ею концертные шоу. Особую радость балерине приносит признание со стороны юных зрителей.

«Я счастлива, что дети России знают меня и любят. Для них я и создаю, и провожу мои благотворительные спектакли, приглашая всех зрителей бесплатно», — разоткровенничалась знаменитость.

Артистка также призналась, что пуанты — ее «самая любимая и драгоценная обувь».

В праздничный день Анастасия Волочкова выразила признательность своим учителям и почитателям ее таланта.

«Мой низкий поклон всем педагогам, которые передавали мне свои знания. Это были легенды балета. И моя благодарность моим зрителям во все времена, поддерживающим меня и одаривающим теплом и вниманием», — написала балерина в своем микроблоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкову раскритиковали за непрофессиональные балетные движения.