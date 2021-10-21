Врачи рассказали, чем отличается кашель при COVID-19 от обычного

Медицинские эксперты из Британии описали симптомы, при которых с вероятностью в 68% тест на коронавирус будет положительным.

Врачи рассказали об особенностях кашля при коронавирусной инфекции. За время распространения недуга медики выявили отличительные особенности этого симптома, которые могут свидетельствовать о поразившем организм COVID-19.

В первую очередь, отмечают эксперты, около 68% пациентов с коронавирусом жалуются на сухой кашель. Это проявление болезни настолько же распространено, как и потеря обоняния. У людей, оказавшихся в больнице с подтвержденной инфекцией кашель обычно бывает «глубоким, исходящим из легких», но без мокроты, сообщает издание The Mirror.

Важно отметить, что сухой кашель может быть симптомом целого ряда заболеваний. Поэтому не стоит паниковать и готовиться к худшему, если вы заметили его. Но это не отменяет важности своевременного посещения лечащего врача, особенно в разгул коронавируса. Это поможет выявить недуг на ранней стадии и избежать тяжелых осложнений. Так или иначе, при любых отклонениях в состоянии здоровья медики во всем мире призывают не откладывать осмотр у специалиста.

Помните, диагностировать инфекцию можно только при помощи ПЦР-теста!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вице-премьер Татьяна Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России.