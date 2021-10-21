Москвичка умерла после намеренного заражения своей семьи COVID-19

Жительница Москвы нарочно заразила себя и всю семью коронавирусом, чтобы предотвратить тяжелую форму заболевания. Об этом рассказал врач одной из клиник сети «Семейная» Павел Бранд на своей странице в Facebook.

Случай произошел в семье одноклассницы его знакомого. Медик приложил к публикации переписку. В соответствии с ней, женщина считала, что заражение от человека, который переносит коронавирус в легкой форме, поможет так же легко справиться с болезнью и избежать тяжелого течения. Для того, чтобы проверить эту гипотезу, москвичка с двумя дочерьми пришла в гости к заболевшей подруге.

В итоге и она, и дети заразились коронавирусом, а вскоре заболел и муж женщины. Москвичка долгое время не хотела обращаться к врачам, а когда наконец легла в больницу, медикам не удалось ей помочь.

«Она до последнего дома лежала, задыхалась уже. Отдышка сильная была. Отказывалась в больницу ехать потом. Олег ее заставил, но было поздно уже, не смогли спасти», — говорится в переписке.

Ее супруг и старшая дочь и впрямь переболели в легкой форме, но за жизнь младшей, девятилетней девочки, пришлось побороться. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, из реанимации ее перевели.

«Фильтруйте информацию, которую получаете в интернете и вакцинируйтесь уже наконец, кто еще не успел!» — резюмировал Бранд.

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