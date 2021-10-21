Звезды подскажут: в каком месяце разным знакам зодиака искать свою любовь

Если отношения зашли в тупик или поиски спутника жизни ни к чему не привели, не расстраивайтесь. Возможно, стоит заглянуть внутрь себя и довериться звездам. Астрологи уверены, каждый месяц в году по-разному влияет на знаки зодиака, особенно в любви.

Овен

Январь. И пусть за окном лютый мороз и снег ковром, для Овнов январь — это самое благоприятное время для поиска второй половинки. Поначалу отношения будут больше напоминать дружеские. Чтобы это исправить, всего-то и нужно, что приложить чуть больше усилий, быть более настойчивыми. Прислушайтесь к Вселенной и не упустите шанс!

Телец

Октябрь. На улицах холодает, бабье лето давно закончилось и ни намека на тепло. Для вас, Тельцы, время действовать и искать свою любовь. Звезды вам помогут. Астрологи утверждают: в октябре вы встретите «второго себя» — человека, во многом на вас похожего. Вас будут объединять одни и те же интересы, у вас будут схожие амбиции. Не упускайте из виду того, кто проявил к вам интерес.

Близнецы

Март. Первый весенний месяц для Близнецов — лучшее время, чтобы встретить любовь на всю жизнь. Она вскружит голову, заставит забыть о проблемах и делах, настроит ваше сознание на романтический лад. Но не все будет так гладко. Отношения грозят быть переменчивыми и нужно быть готовыми к эмоциональным качелям.

Рак

Декабрь. Предновогодняя суета настроит вас, Раки, на романтический лад. Новая любовь подарит яркие впечатления и незабываемые эмоции. Вы забудете о ссорах и скандалах, испанские страсти уйдут на второй план, вы настроитесь на взаимопонимание и нежность. Таких доверительных отношений у вас еще не было!

www.globallookpress / Nikolay Gyngazov

Лев

Май. Этот месяц подарит Львам человека, который полюбит вас всем сердцем. Про таких говорят — «тот самый». С ним вы обретете гармонию и спокойствие. Но моменты собственничества все же будут проглядываться. Старайтесь держать себя в руках, и счастье пообещает быть долгим.

Дева

Ноябрь. Девы, ждите от судьбы сюрпризов в ноябре. Возможно, сразу несколько человек проявят к вам интерес в это время. Новая любовь сулит размеренность и мудрость. Постарайтесь не заскучать и время от времени разбавлять ваши отношения совместными походами в кино и кафе.

Весы

Июль. Звезды говорят, что июль — самый удачный месяц для вас, Весы. Оглянитесь вокруг: лето, тепло, знойные вечера. Постарайтесь чаще выбираться из дома и убедитесь: вы только что заинтересовали вон того симпатичного человека. Новые отношения будут плюшевыми, как самый мягкий плед. Так хорошо вы себя не чувствовали давно.

Скорпион

Сентябрь. Скорпионы, вы давно искали крепкие и надежные отношения. Астрологи уверены: сентябрь — время, когда скорпионы с большой вероятностью встретят наконец свою вторую половину. Причем это время сулит самые долгие отношения, которые, если постараться, сохранятся на всю жизнь. Верность, уважение и ответственность — те качества, которые вы обязательно найдете в новом избраннике.

www.globallookpress / Nikolay Gyngazov

Стрелец

Июнь. К вам, Стрельцы, притягиваются люди, которые не могут сидеть на месте. Они постоянно готовы к приключениям и способны сорваться в путь спонтанно. Ваш мягкий характер готов принимать таких людей: больше красок в жизни. Пусть ваши темпераменты совсем разные, но вам будет комфортно быть рядом друг с другом.

Козерог

Февраль. Козерогам нравятся люди с отменным чувством юмора. Звезды обещают вам в феврале встречу именно с таким типажом. Весельчак подарит яркие эмоции и бесконечное число впечатлений. Он вскружит голову и покажет абсолютно новый мир. А теплота и трогательность отношений растопит ваше сердце.

Водолей

Август. Лето подходит к концу, но отчаиваться не стоит. Именно конец августа обещает приятную встречу с прекрасным незнакомцем. Звезды сулят темпераментные отношения, в которых будет место соперничеству. Будьте готовы хоть иногда уступать своему избраннику.

Рыбы

Апрель. В апреле сближаются пары, которые ценят дружбу и взаимопонимание. Без этого построить успешные и продолжительные отношения просто не получится. Переступите через собственное стеснение и отдайтесь чувствам — и вы откроете для себя целый новый мир.

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