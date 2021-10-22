Есть еще порох в пороховницах: Никита Михалков спел «Мохнатый шмель» на праздновании 76-летия

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Наталья Григорьевская
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Никита Михалков спел «Мохнатый шмель» на праздновании 76-летия

Есть еще порох в пороховницах: Никита Михалков спел «Мохнатый шмель» на праздновании 76-летия

Фото: ТАСС / Сорокин Донат

Известного деятеля советского и российского кинематографа Никиту Михалкова поздравила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила советского и российского кинорежиссера Никиту Михалкова с днем рождения. Соответствующий пост Захарова опубликовала на странице своего аккаунта в Facebook.

«Не знаю, у кого день рождения, но пел на нем сам Михалков. С 76-летием, дорогой Никита свет Сергеевич!» — сопроводила Захарова видео в соцсети.

На видеокадрах именинник исполняет песню о мохнатом шмеле из кинофильма «Жестокий романс», в котором мэтр отечественного кинематографа сыграл барина Сергея Паратова. На рубеже 1980-х лирический романс из киноленты, исполненный Михалковым, снискал большую популярность в Советском Союзе. 38 лет спустя песня в исполнении актера вновь заслужила множество комплиментов, восхищения удостоился и именинник.

«Молодец Никита Сергеевич! В 76 — как и в 40! Разве можно забыть Паратова? Браво»;

«Видать порох еще есть в пороховницах»;

«Самый шикарный и обаятельный Паратов, обреченный на успех! Дикая смесь талантливых генов!»;

«Он гений. А еще <…> никакие обстоятельства не помешали ему быть искренним и творящим для вечности, а не моды»;

«Достояние страны — Никита Михалков», — прокомментировали пользователи сети.

Тест: Угадайте фильм с Никитой Михалковым по одному кадру

В кино Никита Михалков попал в 14 лет в качестве актера. А уже в 28 — выпустил на большой экран свою первую режиссерскую работу, картину «Свой среди чужих, чужой среди своих». С тех пор снялся и снял сам 90 фильмов, получил множество наград, среди которых имеется и «Оскар» за ленту «Утомленные солнцем».

Как ранее писал 5-tv.ru, во МХАТе рассказали, как инцидент с падением трубы во время спектакля сказался на Михалкове.

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