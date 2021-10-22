Президент гильдии каскадеров РФ о трагедии с Болдуином: «В руках дурака все опасно»

Каскадеры объяснили в беседе с 5-tv.ru, почему в России едва ли удастся кого-нибудь убить на съемочной площадке. В отличие от США.

Актер Алек Болдуин во время съемок в новом фильме застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Могло ли такое произойти на съемочной площадке в российском кино, в беседе с 5-tv.ru рассказал президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков.

«Есть такой цех у нас на „Мосфильме“ — цех пиротехники. Любые съемки, связанные с оружием — вот этот цех ими занимается. Все оружие у них специально подготовлено для работы с кино, поэтому там не может быть совершенно никакого боевого оружия. Ну и сам актер должен понимать, что у него в руках находится. Он же не дурак», — сказал Иншаков.

При этом главный каскадер России считает, что от реквизита можно пострадать. Иногда на площадках происходят неожиданные ситуации. Для предотвращения этого пиротехников специально обучают.

«Пиротехники проходят специальную подготовку, учатся, работают, знают: как, что и чего — это целая история. Поэтому я удивлен, что такое вообще произошло <…> Ну, вы знаете, в руках дурака все опасно», — отметил Иншаков.

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, REUTERS, 5-tv.ru

О разнице в подходах к обращению с оружием на съемках в России и США 5-tv.ru также рассказал директор Российского объединения каскадеров «Мастер» Игорь Панин.

«У нас это почти исключено, потому что боевых патронов в оружейниках нет. У них это частные компании. И боевое оружие у них разрешено», — рассказал каскадер.

Он считает, что даже в таких условиях, вероятность трагедии критически мала. Дело в том, что съемочная группа понимает, с каким оборудованием ей приходится работать. Перед каждым использованием, с реквизитом тренируются и проверяют на работоспособность — это даже прописано в смете.

«В Америке, у них другое оружие. Там боевое оружие, которое заряжается боевыми патронами и, естественно, человек, который заряжал его, просто перепутал коробки», — уточняет Панин.

Каскадер рассказал, что с вероятностью 99% актер даже не знал о том, что находится внутри его реквизита. Разумеется, он никак не мог предотвратить трагедию. Однако даже при этом в США на съемочной площадке такой исход — скорее исключение, чем правило.

«Это был единичный случай, даже в Америке единичный. У нас я такого даже не могу припомнить», — поделился специалист.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru

Трагедия с участием Алека Болдуина произошла во время съемок голливудского фильма «Ржавчина». По предварительным данным, во время одной из сцен с применением холостого оружия актер выстрелил, в результате чего погибла оператор Галина Хатчинс. Режиссер Джоэл Соус получил серьезное ранение и был госпитализирован, на данный момент его уже выписали из больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Алек Болдуин на своей странице в Twitter оставил пророческое сообщение о произошедшей трагедии. В 2017 году актер оставил твит: «Интересно, каково это — случайно убить кого-то?». Сейчас это сообщение стало очень популярным, и пользователи стали активно оставлять под ним свои комментарии.