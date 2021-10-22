Алек Болдуин публиковал пророческий твит об убийстве: «Интересно, каково это?»

Знаменитый голливудский актер случайно застрелил во время съемок фильма оператора из СССР Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

Голливудский актер Алек Болдуин четыре года назад опубликовал пророческий твит о случайном убийстве. Внимание на это обратила западная пресса. В частности, The Sun.

«Интересно, каково это — случайно убить кого-то?» — написал актер 22 сентября 2017 года.

Twitter @AlecBaldwln___

Этим вопросом он прокомментировал новость о том, что полицейский из Южной Калифорнии сначала вступил в рукопашную схватку с молодым человеком у магазина, а потом вытащил пистолет и выстрелил.

Один из подписчиков попросил Болдуина не говорить глупостей. В ответ актер призвал пользователя посмотреть видео.

После трагедии на съемках твит Алека Болдуина четырехлетней давности стал очень популярным — пользователи массово оставляют под ним гневные комментарии.

Как сообщал 5-tv.ru, трагедия с участием Алека Болдуина произошла во время съемок вестерна «Ржавчина». По предварительным данным, во время одной из сцен с применением огнестрельного оружия актер произвел выстрел. Однако снаряд оказался не холостым. В итоге оператор родом из СССР Галина Хатчинс погибла на месте, а режиссер Джоэл Соуз получил серьезное ранение.