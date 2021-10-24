Ковид расправил плечи: кто и как вселяет в россиян недоверие к вакцине от коронавируса

Число заболевших COVID-19 растет буквально каждый день, из-за этого в России пришлось вновь вводить ограничительные меры. Однако этого бы не произошло, если бы люди прислушались к словам врачей и ученых о необходимости вакцинации.

Глядя на ситуацию с коронавирусом в России диву даешься, что творят люди, которые считают, что вакцина — это чипирование, а COVID-19 придумали, чтобы отвлечь нас от повседневных проблем. За время пандемии в России заразились уже более восьми миллионов человек, а умерли почти 230 тысяч. Посмотрите на эти цифры. Какие аргументы еще нужны, чтобы одуматься?

Но нет, в сети миллионы пабликов, которые множатся, как грибы после дождя. Дилетанты придумывают массу причин отказа от прививки, повергая миллионы людей в пучину болезни и смерти. Но если с такими псевдо-экспертами все понятно, то некоторые заявления авторитетных политиков, занимающих высокие должности, просто ставят в тупик.

«Я единственный человек в корпусе, у которого двое очков. Поэтому меня узнают на любом этаже. Я 30 лет инфекционист. 20 лет гепатолог. И вот два года, я даже не знаю, как это назвать», — говорит главный врач-инфекционист Орловской области Виктория Адоньева.

В доковидную эпоху у каждого из них была своя специальность. Сейчас — осталась одна. Врач «красной зоны». В этом статусе сотрудники Орловской больницы имени Боткина встречают новый кризис. С такой скоростью в легкие пациента поступает кислород, а вместе с ним и жизнь. Главное — дождаться помощи. Орловская область — новая «горячая точка» на карте России.

Каждый день регион разворачивает по 70 дополнительных мест для пациентов с коронавирусом. Но заболевших за сутки — в три раза больше. Здесь еще остались старые вывески, например, ординаторская или прививочный кабинет, ведь раньше это была обычная больница, а теперь полностью ковидный госпиталь. 200 с лишним коек — обычные и 12 реанимационных. Например, на этом этаже раньше был родильный дом, а теперь — ковидное отделение.

Агрессивный «штамм-дельта» вывел статистику на новые пиковые значения. Больше 37 тысяч новых случаев в сутки. Болезнь уносит тысячу жизней каждый день. Кадры, которые говорят сами за себя. Очереди из траурных автомобилей морга в Кирове.

На подъездах к стационарам вереницы машин белых. Врачи Ивановской, Нижегородской, Самарской областей работают «с колес». Места в ковидных отделениях освобождаются только в день выписки других пациентов.

«Я поступила сюда в очень тяжелом состоянии. 11 дней я вообще была никакая. Я ничего не помню из своей жизни 11 дней», — рассказывает одна из пациенток.

И хотя угроза буквально на каждому шагу, половина россиян игнорирует самое верное средство против трагического сценария. Вакцину. Оба компонента получили 50 миллионов россиян. Для коллективного иммунитета нужно в полтора раза больше.

«Мы с вами, к сожалению, видим, к каким опасным последствиям приводит низкий уровень вакцинации в нашей стране. Повторю еще раз: вакцина реально снижает риски заболевания или тяжелых осложнений после болезни, угрозу смерти. И, конечно, еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться. Речь идет о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных», — обратился к россиянам Владимир Путин.

Коронавирус — снова тема номер один на заседаниях координационного совета с президентом. Чтобы поддержать тех, кто пока не решился на вакцинацию, Владимир Путин одобрил идею давать каждому привитому два выходных дня. Без потерь для зарплаты.

«Ведь после прививки у определенного количества людей может приподняться температура. У меня это было после второй прививки. 37 с небольшим. Два дня посидеть дома — это только на пользу пойдет», — уверен глава государства.

Оставаться дома вновь советуют людям старше 60, а также тем, у кого есть хронические заболевания. Всеобщий локдаун — мера слишком болезненная для граждан и бизнеса, поэтому пока в России — сценарий так называемого «мягкого локдауна». Нерабочие дни для взрослых — с 28 октября по 7 ноября. И длинные каникулы — для детей. Две недели простоя будут стоить малому и среднему бизнесу около 60 миллиардов рублей. Такие цифры озвучил вице-премьер Андрей Белоусов. Экономический блок правительства предложил меры поддержи, которые успели себя зарекомендовать.

«Так же как мы это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме одного МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 миллиардов рублей. Охват составит порядка двух мииллионов человек, и это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», — рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Тем предприятиям, кто сможет сохранить 100% штата, предлагают льготные кредиты. Под 3% годовых для оплаты коммуналки, налогов и аренды. Впрочем, и сам бизнес после трех волн — опытом научен. Своих сотрудников Давиду долго уговаривать не пришлось. В его кафе привиты 100% персонала. И официанты, и повара, и сам управляющий надеются — статус «предприятия, свободного от ковид» — даст им самую долгожданную во времена пандемии возможность. Просто продолжать работать.

Самые серьезные ограничения ждут Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург — где больше всего заболевших. Будет закрыт общепит, салоны красоты, торговые центры и спортзалы. Регионы надеются обойтись QR-кодами. Их уже вернули в 56 областях. Как и обязательную вакцинацию для врачей, учителей и сотрудников сферы услуг. Только вот с ней на местах бывают проблемы.

«То невозможно было записаться через Госуслуги. Отсутствовала запись. Просто была заблокирована. Потом невозможно было записаться по номеру телефона, по горячей линии», — рассказала координатор ОНФ в Хакасии Ксения Лухман.

Зашкаливающие показатели смертности и заражений не отрезвляют тех, кто обязан обеспечить людям доступную вакцинацию. На неделе скандал разразился в Хакасии. Там за все время пандемии смогли привиться всего 170 000 жителей. Треть населения. Достучаться до местных властей попытались активисты ОНФ. И внезапно получили от чиновника ответ, достойный низкопробной криминальной драмы.

Такую же по сути войну против детей, группы самой незащищенной, развязали активисты движения «Родители Москвы». Они собирают подписи против ПЦР-тестирования в школах. И это несмотря на взрывной рост детской заболеваемости– с началом учебного года число госпитализаций подскочило в три раза.

«У школы нет такой возможности, чтобы каждому ребенку делать тест в индивидуальных перчатках. Понимаете? То есть только на одну параллель 360 перчаток! Понимаете, да? То есть, один учитель в одних перчатках берет тест у детей в классе. Мы понимаем, что учитель не имеет образования, не имеет лицензии», — паникует активистка общественного движения «Родители Москвы» Алена Пашина.

О какой лицензии в этом случае говорит активистка, остается только догадываться. Ведь тесты на деле проводят не учителя, а медики. Выездные бригады врачей. Систему экспресс-тестирования запустили пока в пилотном режиме — в десяти из восьмисот московских школ. Такая мера — поможет быстрее прерывать цепочки заражений.

«У родителей есть выбор варианта. Второе — тестирование проходит очень быстро. В среднем занимает минуту. Проводится во время уроков, уроки при этом не прерываются. Я считаю, что детей нужно тестировать. Чем раньше мы будем знать, что кто-то является носителем вируса, тем лучше», — уверен психолог ГБОУ школа № 57 Москвы Юрий Лапшин.

«Идет тенденция к омоложению, стали болеть дети грудного возраста. Даже новорожденные. Дети раннего возраста и более стремительное течение заболевания — то, чего не было в первую волну. Если будут такие люди, которые будут препятствовать, распространять недостоверную, лживую, вредоносную я бы сказал информацию, то это мягко говоря, не добавит здоровья нашим детям», — рассказал главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

Точно не добавят здоровья никому слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Политик заявил, что прививочная кампания в стране провалена. Возложил вину за это на государство и ученых, которые по сути все это время находятся на передовой борьбы с вирусом.

«Он цинично, вспомнив свое журналистское прошлое, заявил об этом. О том, что вы тут все провалили. Вы, государство. А вы кто, вице-спикер Толстой?» Когда руководитель столичного подразделения партии власти, вице-спикер Госдумы говорит: «Вы». Кому он говорит? Значит, он не государство, не народ, он не страна, он не нация!» — высказал свою точку зрения политолог Алексей Мартынов.

Два года назад депутат Толстой уже советовал россиянам лечить инфекции корой дуба. В прошлом году ставил под сомнение безопасность и эффективность отечественной вакцины.

«У нас нет вакцины с отрицательной эффективностью. Эффективность вакцин от ранних этапов заболевания — если мы возьмем Pfizer, Moderna или «Спутник V» — она была в районе 90%. С появлением «дельта“-варианта она упала, ну пусть на 10%. Но все равно осталась очень высокой», — поделился член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин.

А вот в серьезных законодательных инициативах Петр Толстой практически не был замечен. За все пять лет на посту. Чем по сути обманул своих же избирателей, которые доверили ему представлять их интересы в большой политике.

Точно так же отвечать за свои слова перед аудиторией придется компании Google. Поисковик подозревают в диверсии прививочной кампании. На неделе российские пользователи заметили: если ввести в поисковике «Вакцинация это…» на русском, страница предложит слова: «зло», «чипирование» или «геноцид».

Тот же запрос на английском выдает совсем другие подсказки. Что «прививка рекомендована», «полезна» и «помогает от коронавируса». Google уже не в первый раз подозревают в двойных информационных стандартах. Но какова цена таких подсказок, когда дело идет о жизнях людей?