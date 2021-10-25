Локдаун: Куда можно и нельзя будет сходить в Петербурге с 30 октября по 7 ноября
Определены места, в которые можно и нельзя будет попасть в период локдауна в Петербурге
Фото: Depositphotos / Volurol
В Северной столице более чем на неделю закрывается большинство учреждений.
В Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 вводятся антикоронавирусные ограничения. 5-tv.ru рассказывает, какие учреждения закроются, а какие можно будет посетить.
В Северной столице на время локдауна перестанут принимать гостей кафе и рестораны. Еду можно будет купить исключительно навынос или заказать на дом. Также в городе останавливают работу места розничной торговли, кроме аптек, мест, где нет торгового зала, продовольственных магазинов.
Кроме того, в Петербурге закрываются салоны красоты, массажные салоны, СПА-центры и солярии, косметические кабинеты, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, ледовые катки, объекты развлечения и досуга. Нельзя будет посетить библиотеки, кинотеатры, цирки и концертные залы, а также букмекерские конторы. Не будут функционировать детские комнаты в ТЦ и игровые центры.
Открытыми останутся парикмахерские, помывочные зоны в банях, территории зоопарков на открытом воздухе, автозаправки, стоматологические и ветеринарные (только на оказание экстренной помощи) клиники. ЗАГСы и МФЦ будут принимать документы на регистрацию и расторжение брака, рождения, смерти. По QR-коду о вакцинации от коронавируса можно будет попасть в театры и музеи.
Как писал 5-tv.ru, ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение числа случаев COVID-19 к концу года.
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