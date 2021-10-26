Смотри шире: врач рассказал, как навсегда избавиться от ячменя на глазу

Эксперт в интервью 5-tv.ru объяснил, в каком случае можно будет забыть дорогу к офтальмологу.

Ячмень на глазу — одно из самых частых заболеваний, с которым обращаются к врачам-офтальмологам. Роман Пиямов в интервью 5-tv.ru объяснил, в каком случае приносящая дискомфорт болезнь больше не возвращается.

«Ячмень глаза — это острое воспалительное заболевание, связанное с закупоркой либо сальных желез Цейса и мейбомиевых желез, то есть сальных желез околоволосяных луковиц ресничек», — разъяснил термин кандидат медицинских наук.

Из-за особенного расположения при воспалении характерным бывает состояние набухания, уплотнения в области глаза. Многие могли испытывать на себе образование воспалительной шишечки у края века, которое способно локализоваться как с внешней стороны глаза, так и области сальной железы, вызывая наружный или внутренний ячмень.

Ячмень часто сопровождается неприятными ощущениями: распирание в области глаза, часто зуд и жжение, нередки болезненность при моргании, а также слезотечение и светобоязнь.

Причины возникновения

Болезнь чаще всего развивается из-за золотистого стафилококка, то есть бактерия проникает внутрь протоков и вызывает воспалительный процесс.

Лечение

Существуют два способа лечения — консервативный и хирургический.

Чаще всего врачи рекомендуют первый путь — консервативное лечение, когда используются медикаменты. Чаще всего пациентам прописывают антибактериальные мази, с антибиотиком либо противовоспалительные капли и мази с гормонами-стероидами, чтобы снизить болевые ощущения при воспалении.

Однако, если воспаление становится интенсивнее, прибегают к хирургическому методу лечения — вскрытию ячменя.

При этом, предостерег врач, ни в коем случае нельзя выдавливать гнойник самому: велик риск занести дополнительную инфекцию.

Эксперт скептически отнесся к народным средствам лечения, таким как прогревание или прижигание: они могут лишь усилить воспаление. Переохлаждение также нежелательно в данном состоянии.

Сигналом срочно обратиться за консультацией к доктору является нарушение зрения и сильные боли.

В каком случае человек наименее подвержен дискомфортному заболеванию?

«Хороший иммунитет будет способствовать разрешению воспаления, и воспаление самостоятельно пройдет. Это происходит потому, что вырабатываются специальные клетки — антитела — и уже они будут бороться с этими бактериями», — подытожил врач Роман Пиямов.

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