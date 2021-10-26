Смотри шире: врач рассказал, как навсегда избавиться от ячменя на глазу
Врач Пиямов рассказал, как избавиться от ячменя на глазу
Фото, видео: Depositphotos / Stasonych; 5-tv.ru
Эксперт в интервью 5-tv.ru объяснил, в каком случае можно будет забыть дорогу к офтальмологу.
Ячмень на глазу — одно из самых частых заболеваний, с которым обращаются к врачам-офтальмологам. Роман Пиямов в интервью 5-tv.ru объяснил, в каком случае приносящая дискомфорт болезнь больше не возвращается.
«Ячмень глаза — это острое воспалительное заболевание, связанное с закупоркой либо сальных желез Цейса и мейбомиевых желез, то есть сальных желез околоволосяных луковиц ресничек», — разъяснил термин кандидат медицинских наук.
Из-за особенного расположения при воспалении характерным бывает состояние набухания, уплотнения в области глаза. Многие могли испытывать на себе образование воспалительной шишечки у края века, которое способно локализоваться как с внешней стороны глаза, так и области сальной железы, вызывая наружный или внутренний ячмень.
Ячмень часто сопровождается неприятными ощущениями: распирание в области глаза, часто зуд и жжение, нередки болезненность при моргании, а также слезотечение и светобоязнь.
Причины возникновения
Болезнь чаще всего развивается из-за золотистого стафилококка, то есть бактерия проникает внутрь протоков и вызывает воспалительный процесс.
Лечение
Существуют два способа лечения — консервативный и хирургический.
Чаще всего врачи рекомендуют первый путь — консервативное лечение, когда используются медикаменты. Чаще всего пациентам прописывают антибактериальные мази, с антибиотиком либо противовоспалительные капли и мази с гормонами-стероидами, чтобы снизить болевые ощущения при воспалении.
Однако, если воспаление становится интенсивнее, прибегают к хирургическому методу лечения — вскрытию ячменя.
При этом, предостерег врач, ни в коем случае нельзя выдавливать гнойник самому: велик риск занести дополнительную инфекцию.
Эксперт скептически отнесся к народным средствам лечения, таким как прогревание или прижигание: они могут лишь усилить воспаление. Переохлаждение также нежелательно в данном состоянии.
Сигналом срочно обратиться за консультацией к доктору является нарушение зрения и сильные боли.
В каком случае человек наименее подвержен дискомфортному заболеванию?
«Хороший иммунитет будет способствовать разрешению воспаления, и воспаление самостоятельно пройдет. Это происходит потому, что вырабатываются специальные клетки — антитела — и уже они будут бороться с этими бактериями», — подытожил врач Роман Пиямов.
Как ранее писал 5-tv.ru, врач предупредила о смертельной опасности капель для носа.
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