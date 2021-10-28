Премия Topical Style Awards 2021: У кого из звезд есть чувство стиля?

На красной ковровой дорожке модной премии не всем звездам удалось правильно подобрать образ.

Блеск софитов, море улыбок, переливы драгоценностей… Такой запомнилась прошедшая в среду, 27 октября, ежегодная премия Topical Style Awards журнала модели и издателя Оксаны Федоровой. Номинанты попытались удивить публику своими нарядами. Кому из них удалось правильно подобрать образ, а кто выглядел нелепо? На мероприятие заглянул стилист 5-tv.ru Руслан Громов и оценил, кто во что горазд.

Анита Цой пришла на премию отжигать

50-летняя Анита Цой для красной ковровой дорожки выбрала спортивный образ. Может показаться, что артистка просто старается выглядеть моложе. Но это не так. По словам исполнительницы, она руководствуется при выборе одежды комфортом: чем удобнее, тем лучше. Стилист Громов появление певицы забраковал — намешала разных стилей и получился сумбур.

«На мой взгляд, он получился сумбурным, и изобилием дорогих брендов его не спасешь. Спортивная футболка, треники и кроссовки — все это мало сочетается с классическим пиджаком и маленькой дамской сумочкой. Сумочка больше подошла бы под более вечерний образ», — прокомментировал наряд стилист.

Впрочем, артистку это не так уж и волнует. Вышла она в свет не дорогими платьями хвастаться, а танцевать и веселиться. Приподнятое настроение зовет звезду покорять танцпол.

Елена Летучая знает себе цену и не сомневается в своем вкусе

Телеведущая Елена Летучая решила не экспериментировать с яркими образами и для выхода в свет выбрала черное платье-халат и классические лодочки.

Прибегать к советам звездных стилистов Летучая не решилась. Да и зачем? Звезда «Ревизорро» отрезала: у нее отменный вкус, помощники ей ни к чему. Пожалуйста, уверенности в себе блондинке не занимать. С нескромным мнением согласен наш модный критик.

«Придраться совершенно не к чему», — заключил Громов.

«Какой вы модненький»: Наталья Гордиенко не скрывала игривого настроения

А вот наряд молдавской певицы Натальи Гордиенко вызвал непонимание у стилиста. Нежно-розовое обтягивающее платье явно было не по размеру знаменитости.

«Оно не самым лучшим образом обтягивало фигуру девушки. Наталья призналась мне, что на мероприятие готовилась самостоятельно без какой-либо помощи стилиста», — оценил стилист.

Самой Гордиенко, кажется, по душе образ «розовой блондинки». Легкая, игривая и воздушная, певица пришла на премию привлекать взгляды, и глубокий вырез на груди только способствовал этому. Она даже не прочь была заигрывать со строгим Громовым: отняла у него очки и водрузила себе на нос. Надо признать, новый аксессуар не отнял сексапильности у артистки.

«Люблю треники»: Регина Тодоренко призналась, что плохо одевается

Экс-ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко не скрывает: ей нравится домашний стиль — треники и худи. Да и одевается она плохо, разоткровенничалась знаменитость. Поэтому на премию ее собирали стилисты: они выбрали «беременное» воздушно-розовое платье, ожерелье из крупных камней. Волосы звезды собрали в тугой пучок на затылке.

Образ Тодоренко пришелся по нраву стилисту Громову, как и наряды Натальи Подольской и Оксаны Федоровой. Отсутствие ярких цветов и правильно подобранные аксессуары идеально сочетались между собой.

«Полностью поддерживаю образ Натальи Подольской. Белый тотал-лук отлично выделялся среди других аутфитов на премии, а шляпа с жемчужной ниткой стала отличным завершением образа. Оксана Федорова предстала в бархатном костюме с объемным шелковым воротом. Шелк и бархат это всегда отличное сочетание. Оксана выглядела дорого, стильно и со вкусом», — заключил Громов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова на премии Topical Style Awards получила награду «Икона стиля» в откровенном платье за 324 тысячи рублей.

Авторы материала: Руслан Громов, Мадлена Гришина и Анна Павлова