Какой симптом говорит о наличии тромбов в организме?

Терапевт рассказала, что его диагностируют у больных, страдающих сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, гипертонией и аутоиммунными недугами.

Мир переполнен различными заболеваниями и никогда не знаешь, какой «сюрприз» тебе преподнесет твое здоровье. Одной из таких неожиданностей могут стать тромбы в кровеносных сосудах — скопление крови, закупоривающее ваши потоки крови. И чтобы своевременно предотвратить страшные последствия, которые могут привести даже к летальному исходу, нужно вовремя отреагировать на сигналы нашего организма. О важных симптомах тромбов в сосудах рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Людмила Лапа.

«Первым сигналом, свидетельствующим о наличии проблемы, служат возникновение отеков и чувство тяжести в нижних конечностях», — рассказала специалист.

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Врач говорит о необходимости проверяться при первых же симптомах. Особенно регулярно это стоит делать тем, кто переболел COVID-19. При этом, отечность может наблюдаться и у других частей тела.

К этому недугу предрасположены больные сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и люди с аутоиммунными болезнями.

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