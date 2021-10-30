Лучше антидепрессантов? Может ли недосып спасти от психических расстройств

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Наталья Григорьевская
Эксклюзив 1 359

Врач-сомнолог Бузунов оценил эффективность лечения депрессии лишением сна

Фото, видео: Depositphotos / dragonstock; 5-tv.ru

Ведущий сомнолог Роман Бузунов раскрыл секреты лечения депрессии, в том числе за счет терапии, основанной на ограничении ночного отдыха.

Сон — естественная потребность живого существа, его нехватка приводит к физическому и психическому истощению организма, начинают страдать память и сердечно-сосудистая система, нарушается обмен веществ. Тем не менее, уже более 50 лет при сложных формах депрессии лечат депривацией сна.

Принудительное лишение человека ночного отдыха — это вовсе не пытки, а один из инновационных в свое время способов лечения. Во врачебную практику в 1966 году этот метод внедрил немецкий психиатр Шульте, и до сих пор медики прибегают к такому лечению, особенно если пациент не может справиться с апатией, безразличием к себе и окружающим.

Как рассказал в интервью 5-tv.ru заслуженный врач РФ, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов, таким не совсем гуманным способом — ограничением или даже лишением сна, а иногда и вовсе битьем током — лечили депрессию до того, как появились антидепрессанты. Иногда такая терапия срабатывала, и человеку после этого даже становилось лучше, депрессия у него реально уменьшалась.

Однако известный доктор считает, что долго не спать — палка о двух концах: любое млекопитающее, если его лишать сна, в конце концов умрет.

«Человек, который недосыпает или у которого тяжелый дефицит сна, может вылечиться от депрессии, но у него могут обостриться различные заболевания: гипертония, увеличивается частота нарушений [сердечного] ритма, инфарктов, инсультов — в общем, порой это приводит к не менее серьезным последствиям, чем депрессия», — пояснил доктор медицинских наук.

Врач добавил, что сегодняшняя медицина располагает гораздо менее садистскими способами и средствами для лечения депрессии: в фармакотерапии широко применяются антидепрессанты и различные нейролептики.

«Современное лечение антидепрессантами дает гораздо лучший эффект и с меньшим количеством побочных эффектов в сравнении с лишением человека сна, поэтому рекомендую хорошо спать и избегать депрессий», — заключил президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов.

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