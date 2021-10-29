«Может, не то с интимом»: Пригожин защитил Долину после откровений экс-мужа

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Мадлена Гришина
Эксклюзив 1 034

Пригожин вступился за Долину после откровений экс-мужа о ее пластических операциях

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Известный продюсер не понимает, что этими откровениями хотел добиться экс-муж Долиной.

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за Ларису Долину, фигуру которой экс-муж Виктор Митязов назвал кривой после сделанных многочисленных операций. Он не понимает, зачем Митязов спустя столько лет поднимает такие интимные подробности жизни певицы. Это не мужской поступок, завил он в интервью с 5-tv.ru.

«Я просто честно в шоке от вот этих не мужских поступков, тем более это давно все закончилось, дело минувших дней, зачем вспоминать, зачем бередить, это жить всю жизнь с обидой, ненавистью. Мне трудно дать оценку подобным обстоятельствам. Это какие-то не мужские истории. Я клянусь, не понимаю, зачем это делать. Мне неважно, кто какие операции делал. Для того и существует и медицина, и пластическая хирургия. Что он этим хочет? Унизить женщину? Я правда не понимаю. Может у него не в порядке с интимной жизнью», — разгневался Пригожин.

По словам Пригожина, Долиной есть, что ответить на эти слова, но певица не позволит себе опуститься до уровня экс-мужа, она воспитанный человек.

Недавно, Виктор Митязов в интервью KP.RU решил вспомнить былое. Он заявил, что похудение Долиной в конце девяностых вовсе не связано с ее знаменитой «Кефирной диетой». И рассказал, какие пластические операции пережила певица и что она испытала после них.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская предстала с необычно молодым лицом.

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