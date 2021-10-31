Директор «Ленкома» раскрыл отношение Захарова к Поргиной: «Чтоб духу не было»

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Алексей Хитров
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Марк Захаров не хотел видеть Людмилу Поргину на сцене «Ленкома»

Директор «Ленкома» раскрыл отношение Захарова к Поргиной: «Чтоб духу не было»

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Марк Варшавер назвал главную роль вдовы Караченцова за время работы в театре.

Вдова Николая Караченцова, актриса «Ленкома» Людмила Поргина в свое время не получала ролей в театре, так как худрук и главный режиссер Марк Захаров был ей недоволен. Об этом сообщил директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер.

«Ей был недоволен Марк Анатольевич. Захаров сказал категорически: „Чтобы духу ее в театре не было“. Так он и мне на ее счет говорил. Я еще придерживал его. Говорил, что она жена Николая Караченцова. Но он настаивал на своем», — цитирует Варшавера сайт Teleprogramma.pro.

Директор «Ленкома» рассказал, что в постановке «Юнона и Авось» у Поргиной была совсем маленькая роль — она держала на руках младенца, изображая Божью матерь. И эта роль была главной в карьере Поргиной в театре, подчеркнул Варшавер.

«Она уже 30 лет не выходит на сцену. Очень обидно, что она льет сегодня ложь. Это горькая ложь. Все актеры в театре ей недовольны. Нельзя так себя вести. По работе она ничего не делала. Она много гадостей говорила в адрес Марка Анатольевича», — говорит директор «Ленкома».

Ранее Варшавер раскрыл доходы Поргиной, заявившей, что из-за «ковидного» кризиса она «едва сводит концы с концами». По словам директора «Ленкома», 72-летней вдове Караченцова театр ежемесячно выплачивает 55 тысяч рублей, хотя она давно не выходит на сцену. Плюс к этому актриса получает пенсию, вместе с которой, по подсчетам Варшавера, у нее выходит не менее 100 тысяч рублей в месяц.

Как рассказывал 5-tv.ru, Людмила Поргина раскритиковала деятельность директора «Ленкома» Марка Варшавера и назвала ужасом ситуацию в театре после смерти Захарова.

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