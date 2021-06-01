Вдова Караченцова назвала ужасом ситуацию в «Ленкоме» после смерти Захарова

В «Ленкоме» больше не существует худсовета заслуженных актеров театра, который был во времена прежнего худрука Марка Захарова. Об этом сообщила вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина. Сложившуюся ситуацию она назвала ужасной.

«Это вообще ужас. Из худсовета убрали и Диму Певцова, и Ивана Агапова, и Александру Захарову. Даже не поговорив с ними. Просто вывесили объявление в коридоре, что их убирают из худсовета. Кто там теперь собирается, и собирается ли вообще, никто не знает. При Марке Захарове такого быть просто не могло», — приводит слова Поргиной сайт Teleprogramma.pro.

Вдова Караченцова добавила, что сначала директор «Ленкома» Марк Варшавер убрал из репертуара спектакль «Попрыгунья» с Александрой Захаровой в одной из главных ролей, а в трех других постановках заменил дочь легендарного режиссера дублершами. Подобная участь постигла и знаменитую Инну Чурикову, вместо которой в последнее время на сцену тоже выходят дублерши.

Затем, продолжает Поргина, Варшавер и вовсе вместо «Попрыгуньи» поставил «Галатею», однако она «не пошла» и ее быстро закрыли. То есть деньги были потрачены впустую.

Актриса также подчеркнула, что директор «Ленкома» при жизни Захарова был лишь его помощником, но не другом и соратником. Между тем, после смерти режиссера именно директор Марк Варшавер начал исполнять его обязанности, а на должность худрука по каким-то причинам до сих пор никого не взяли.

Более того, актриса указывает, что с разрешения Варшавера в «Ленкоме» обосновался продюсерский центр Янкловича, в то время как театр финансируется из госбюджета.

«И Янклович принимает решение, что ставить в нашем театре, хотя он у нас не работает. Какое отношение он имеет к „Ленкому“ и что делает в нашем театре? Высасывает последние силы? Наверное, речь о каких-то очень высоких доходах, потому что антреприза его продюсерского центра на сцене какого-нибудь ДК стоит две тысячи, а та же антреприза, но названная „спектаклем“, на сцене „Ленкома“ стоит уже семь тысяч», — возмущается Поргина.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина получает внушительную зарплату в «Ленкоме», хотя давно не играет ни в одной постановке и вообще редко заходит в театр. Об этом рассказал его директор Марк Варшавер, отметив, что актриса даже «не сказала спасибо».