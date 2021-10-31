Началось! Как выжить в период всплеска магнитных бурь с 1 по 7 ноября

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Алиса Старжевская
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По статистике, человек в среднем за свою жизнь переживает более двух тысяч бурь, что составляет примерно 15 лет жизни.

Началось! Как выжить в период всплеска магнитных бурь с 1 по 7 ноября

Фото: depositphotos / Elf+11

Существует немало людей, которые уверены, что даже незначительные магнитные колебания в атмосфере Земли доставляют им немало беспокойства.

Считается, что головные боли, скачки артериального давления, раздражительность и чувство усталости могут спровоцировать вспышки на Солнце, из-за которых возмущенные потоки солнечной энергии вступают во взаимодействие с магнитосферой нашей планеты.

В первую неделю ноября — с 1 по 7 число — могут наблюдаться слабые возмущения, но сильных бурь не ожидается. Небольшие изменения в магнитном поле Земли могут возникнуть 2 и 6–7 ноября. Они принесут небольшое изменение в магнитном поле Земли, но люди с крепким здоровьем не ощутят их воздействие.

В целом спокойный геомагнитный фон может нарушиться только ближе к концу месяца. Наиболее мощная ожидается 25 ноября.

Наиболее яркие магнитные колебания, которые не прошли незамеченными для метеозависимых людей, фиксировались 30 и 31 октября.

Между тем, в зависимости от солнечной активности, ежегодно происходят до 50 магнитных бурь, однако не все они одинаково приводят к ухудшению самочувствия. По статистике, человек в среднем переживает более двух тысяч бурь, что составляет примерно 15 лет жизни.

По мнению врачей, чаще всего на метеозависимость жалуются люди, склонные к психосоматическим расстройствам. Эксперты советуют в дни магнитных возмущений следить за давлением, но не прибегать к использованию препаратов без назначения врача.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как магнитные бури влияют на разные знаки зодиака.

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