Случайность или совпадение: почему на похороны Кириллова не явилась его дочь

Церемония прощания с гениальным телеведущим прошла в Москве. Легендарного Игоря Леонидовича не стало 30 октября.

В Москве простились с легендарным советским диктором, народным артистом СССР Игорем Кирилловым. Проводить в последний путь знаменитого телеведущего пришли коллеги, друзья, его вторая супруга Татьяна. Не было, пожалуй, только главного человека — дочери гения Анны. Почему так случилось — рассказала близкая подруга покойного, диктор Алла Данько.

Известно, что наследница Кириллова вместе со своими детьми проживает в Германии. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Данько сообщила, что у Анны были веские причины для отказа от присутствия на похоронах. В частности, напомнила про жесткий режим ковидных ограничений, из-за которого не так-то просто вырваться даже на родину.

«Никаких инсинуаций по поводу дочери быть не должно. Если бы она могла, то она бы приехала. Но не выпускают там», — подчеркнула диктор Центрального телевидения.

Данько рассказала, что была очень близко знакома с семьей кумира миллионов. Она часто бывала у него в гостях, постоянно с ним перезванивалась и дарила подарки на праздники. Журналистка заметила, что порой у Игоря Леонидовича возникали неприятности в личной жизни, однако никаких причин для ругани с родственниками точно не было. По словам женщины, ее товарищ был счастлив и на работе, и дома.

Алла Данько вспомнила, как после смерти первой супруги Ирины Кириллов тепло заботился о ее сестре, больной рассеянным склерозом. Диктор рассказала, что некоторые вещи у ее друга получалось делать гораздо лучше, чем у родного мужа несчастной женщины. Это, по мнению собеседницы 5-tv.ru, как нельзя лучше характеризует Игоря Леонидовича.

«Он был успешным, счастливым человеком, потому что у него была сумасшедшая работа, которую он любил, у него была семья, которую он любил. Он прекрасно относился к своим родителям, трепетно, внимательно. Такое же отношение у него было к своей семье. Но дети вырастают, конечно, что-то меняется», — заключила Данько.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легендарный советский диктор Игорь Кириллов умер 30 октября. Ему было 89 лет.