Не будите в Тигре зверя: Как правильно подготовиться и встретить Новый год-2022

|
Мадлена Гришина
1 012

По словам астрологов, будущий год будет положительным для всех знаков зодиака.

Не будите в Тигре зверя: Как правильно подготовиться и встретить Новый год-2022

Фото: depositphotos / udra

До Нового года остается меньше двух месяцев, и потихоньку мы все начинаем готовиться к его встрече. Предстоящий год по восточному гороскопу пройдет под символом Голубого или Водного Тигра — хищника, которого не стоить злить. Как правильно обустроить свое жилье, чтобы благородный, мудрый и проницательный Тигр принес в будущем году лишь хорошее, рассказало «Утро.ру».

Тигр, хоть и отличается силой и благородством, но при этом он бескомпромиссный и суровый. Хищник символизирует сразу две энергии — дерево и воду, поэтому год под его покровительством обещает только хорошее. Дерево принесет стабильность, уверенность и осуществление задуманного, а вода станет помощником в поиске себя и раскрытии творческого потенциала.

Хозяин 2022 года очень любит единый стиль в украшении квартиры. Лучше всего отдать предпочтение таким цветам, как голубой, серебристый, синий, вишневый, белый. Но сочетание этих цветов с черным, желтым, золотистым, или оражневым не разозлит Тигра.

Чтобы Голубой Тигр был благосклонен, до наступления 2022 года необходимо закончить ремонт. Причиной тому является его огромная любовь к порядку и чистоте. И из-за этого не стоит украшать квартиру слишком разнообразно. Достаточно лишь гирлянды, мишуры и хлопушки.

И еще один способ порадовать и задобрить символ будущего года — это поставить в квартире живую елку вместо искусственной. Если следовать этим не хитрым правилам, уверяют астрологи, Голубой Тигр обязательно привнесет в вашу жизнь лишь хорошее и положительное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рунический гороскоп предрекает разным знакам зодиака с 8 по 14 ноября.

+4° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.49
0.01 82.81
-0.15
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 ноября

Последние новости

21:06
Эксперт объяснил, почему привитый Гаркалин оказался в реанимации: «Примеры есть»
20:49
Стала известна причина смерти вдовы космонавта Алексея Леонова
20:42
Силовики задерживают сторонников Саакашвили у тюрьмы в Грузии
20:39
Вдовину напомнили о долге Волочковой в первую годовщину свадьбы
20:17
На могиле Жванецкого в Москве в первую годовщину его смерти открыли памятник
20:07
Умерла вдова космонавта Алексея Леонова

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 ноября
Ветер перемен: французские астрологи предрекли волшебный ноябрь трем знакам зодиака
Рядом с задержанным в Дании «Академиком Иоффе» «появился» военный корабль РФ
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака