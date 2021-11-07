Лисовец об ослепшей перед смертью Фриске: «Благодарен ей за любовь к жизни!»

Стилиста и певицу объединяли не только профессиональные, но и теплые дружеские отношения, многие годы они поддерживали друг друга — в болезни и в здравии.

Стилист Влад Лисовец рассказал, что незадолго до смерти певица Жанна Фриске потеряла зрение, но несмотря на тяжелое состояние находила в себе силы поддерживать близких. Придя в салон к своему парикмахеру и другу, артистка смеялась и шутила, будто и не было у нее страшной болезни, а в тяжелые моменты поддерживала, хотя сама нуждалась в помощи.

С нежностью и восхищением Лисовец вспомнил о Фриске в интервью со Светланой Бондарчук. Он считает покойную артистку очень мужественным человеком и благодарит бога за то, что рядом с ним оказываются такие герои. Однажды, рассказал стилист, подруга пришла к нему на стрижку и посмеялась, мол, выбирай прическу сам, я все равно ничего не вижу. Это была, к слову, их последняя личная встреча.

«Я буду всю жизнь ей благодарен за такую силу. Она невероятная. Мы смеялись, ржали. Клиенты и администраторы смотрели на нас изумленно, зная диагноз и понимая все», — поделился Лисовец.

После звезды общались только по телефону. Через два месяца коллега Фриске по группе «Блестящие» Ольга Орлова сказала Лисовцу, что его подруга впала в кому, что, похоже, пришло время готовиться к худшему. На этом стилист остановился, не смог продолжать разговор.

Instagram @vladislavlisovets

Лисовец подчеркнул, что любовь к жизни не покидала певицу до последних дней. Когда сама она уже знала, что больна неизлечимо, не отчаивалась, а продолжала помогать близким. К примеру, Фриске знала об одной личной драме стилиста, которая ввергла его в тяжелую депрессию. Как-то, увидев за окном дождь и серое небо, она будто почувствовала, что именно в такой день нужно позвонить другу и приободрить.

«Эта история останется со мной на всю жизнь. Это просто кино. Еду в машине, по стеклу стекает грязь, все такое грустное и мерзкое. Вдруг звонит телефон, снимаю трубку, а там Жанна: «Владичка, на улице такая погода ужасная. Тебе, наверное, очень плохо? Не грусти! Тебе это так не идет. Пожалуйста, все будет хорошо“» — вспоминал стилист.

Влад Лисовец и Жанна Фриске познакомились на съемках клипа группы «Блестящие”в конце 90-х. С тех пор между ними завязалась крепкая дружба. Умерла артистка 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет от рака мозга. Знаменитость лечилась и в России, и за рубежом, но спасти ее не удалось. За три месяца до смерти Фриске впала в кому. Рядом был ее избранник — телеведущий Дмитрий Шепелев, который теперь растит их общего сына Платона. Родителей покойной он не допускает к ребенку из-за разразившегося между ними после ухода певицы скандала.

Недавно Шепелев стал отцом во второй раз. Сына Тихона ему подарила возлюбленная Екатерина Тулупова. Вместе пара растит общего наследника, Платона и дочь Тулуповой Ладу. Ранее, как сообщал 5-tv.ru, телеведущий раскрыл необычный талант сына Жанны Фриске.