Рушить нельзя терпеть: Какие ошибки в первый год брака неизбежно ведут к разводу

Кристина Якубова объяснила, почему не стоит заводить ребенка в самом начале семейной жизни.

Многие семейные пары в первый же год брака совершают ошибки, которые приводят к разводу. Происходит это из-за того, что люди плохо знают друг друга, говорит психолог Кристина Якубова. В комментарии 5-tv.ru она назвала наиболее частые ошибки молодых семей.

Рождение ребенка в первый год совместной жизни — одна из самых распространенных ошибок, поэтому этот счастливый момент желательно отложить. Дело в том, что для многих появление ребенка — это сильный стресс, результатом которого может стать не сплочение, а разлад в семье.

«Я рекомендую не заводить детей в первый год брака. Решение о детях должно быть осознанное, и оно должно быть принято спустя какое-то время, когда вы уже точно поняли, что вы — это те, кто нужен друг другу. Ни в коем случае не стоит заводить детей, если в отношениях начались проблемы. Они решаются между двумя взрослыми, и ребенок в такую концепцию, конечно же, не вписывается», — говорит психолог.

Недопонимание и недосказанность в отношениях — еще одна частая ошибка молодоженов, ведущая к разрыву. Чтобы не допустить этого, необходимо постоянно общаться друг с другом, советует Якубова.

«Иногда возникает желание о чем-то промолчать, где-то не вступать в конфликт, но это неверная стратегия. Разговоры, разговоры и еще раз разговоры. Выясняйте на берегу, кто с чем не может мириться, для кого какие-то моменты неприемлемы, какие у вас будут обязанности и права и так далее», — говорит эксперт.

Очень важно оставаться самим собой в браке. Часто люди в начале отношений стараются показать себя с наилучшей стороны, чтобы быть привлекательным, понравиться своему партнеру. Это нормально, но тут нужно не перестараться, отмечает психолог.

«Не надо надевать маски, не нужно стараться быть слишком хорошим, просто будьте собой и посмотрите, сможете ли вы быть вместе», — поясняет Якубова.

Она подчеркивает, что первый год брака — это отличный период, чтобы проверить, любят ли вас настоящих, можете ли вы быть в этих отношениях самим собой.

Еще одно из главных правил любых отношений — не терять самоидентификацию, не растворяться в своем партнере.

«Да, вы вместе, да, вы любите друг друга, но по отдельности вам должно быть так же хорошо, как и вместе. Сохраните это свое „я“, свою самоидентификацию», — отмечает Якубова.

Также она советует всеми силами пытаться сохранить и пронести на протяжении всей семейной жизни романтизм в отношениях, присущий первому году брака.

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