Адвокат Жорин раскрыл новую схему «развода» в ТikТоk от имени Моргенштерна

Быть звездой шоу-бизнеса совсем не легко. Докучливые фанаты — полбеды. Мошенничество от имени звездного героя — вот главная проблема. В очередной раз с этим столкнулся рэпер Алишер Моргенштерн: благодаря «лицу» артиста в сети «разводят» на деньги юношей и девушек. Ситуацию в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал адвокат музыканта Сергей Жорин.

Берегите кошельки!

На днях в TikTok появилась занимательная реклама. Причем, официально одобренная администрацией платформы. В транслируемом видео «Моргенштерн» призывает фолловеров к участию в конкурсе, призовой фонд которого якобы составляет миллион рублей.

Суть «развода» проста: перейдя по ссылке, человек попадает на сайт, где красиво разложены три коробки. В одной из них — «миллион». Юзеру предлагают угадать, где деньги, и у последнего всегда получается со 100-процентной вероятностью. Правда, выпадает не круглая сумма, а всего 3060 долларов. Но и это тоже приятно. Не правда ли?

Следом с «победителем» связывается так называемый оператор и просит назвать личные данные для пересылки денег. Потом на экране появляется сообщение об ошибке № 404, устранить которую якобы можно, только заплатив 346 рублей. Конечно, после перевода средств, никакого подарка «победитель» не получает.

«От имени Моргенштерна периодически производятся какие-то неправомерные действия. Он с этим борется: уведомляет подписчиков, чтобы они проверяли информацию. Все официальные мероприятия, в которых он участвует, есть на его официальной странице в Instagram», — предупредил фанатов рэпера Жорин.

Instagram @morgen_shtern

Открытая борьба со злом

Адвокат напомнил: мошенники часто действуют от имени VIP-персон, которым доверяют и которых любят. Моргенштерн — не исключение. Но если некоторые звезды даже не догадываются, как «разводят» их поклонников, то предприимчивый артист разработал целую схему борьбы со злом.

Так, например, артист договорился с Сергеем Жориным об оказании бесплатной юридической помощи фанатам, пострадавшим от обманщиков, прикрывающихся его звездным именем. По мнению самого адвоката, это очень грамотная политика.

«Помощь будет финансировать сам Алишер. Это благородная инициатива с его стороны. Наверное, это заслуживает того, чтобы взять с нее пример другим артистам, поскольку, наверное, какая-то ответственность артиста перед поклонниками должна быть», — отмечал не раз звездный юрист.

Сергей Жорин предостерег доверчивых граждан: подвергать сомнению нужно любую поступающую информацию. Если вы не уверены в реальности конкурсов, ничто не мешает связаться с представителями артиста, номера которых указаны на официальных сайтах и страницах селебрити в сети.

Ранее 5-tv.ru рассказал о фейковом кастинге, который проводился в интернете от имени Алишера Моргенштерна.