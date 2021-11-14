Намин об отношениях Пугачевой с Галкиным: «Ходят, как школьники, за ручку»

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Мадлена Гришина
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Музыкант признался, что с удовольствием наблюдает над семейной жизнью звездной пары.

Намин об отношениях Пугачевой с Галкиным: «Ходят, как школьники, за ручку»

Фото: Instagram @maxgalkinru

Музыкант и близкий друг Аллы Пугачевой Стас Намин накануне празднования 70-летнего юбилея в эфире передачи на телеканале НТВ раскрыл подробности личной жизни примадонны. По словам композитора, между певицей и мужем Максимом Галкиным всегда были настолько трепетные, нежные и теплые чувства, что со стороны даже могло показаться наигранно, но это не так.

«Макс ее обожает. Вы даже не представляете, до какой степени он ее любит. Даже для меня было удивление. Они ходят как школьники за ручку. Вот такая у них жизнь дома. Потрясающие у них и дети», — поделился Намин.

Алла Пугачева и Максим Галкин в браке уже десять лет. Немногие верили в их союз, но, несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте, сейчас эта одна из крепких пар в шоу-бизнесе. Вместе они воспитывают сына Гарри и дочку Елизавету.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Олега Газманова рассказала о взаимоотношениях в семье Пугачевой и Галкина после посещения их замка в деревне Грязь.

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