Момент стрельбы в сооснователя группы «Ногу свело!» попало на видео

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 392

Антона Якомульского и его жену Александру атаковал неизвестный с газовым пистолетом в центре Москвы.

Фото, видео: Instagram @yakomulsky; 5-tv.ru

Момент стрельбы в сооснователя группы «Ногу свело!» попало на видео. Антона Якомульского и его жену Александру атаковал неизвестный с газовым пистолетом в центре Москвы.

Известно, что звездную пару госпитализировали с серьезными ожогами. По факту произошедшего местным отделением полиции проводится проверка.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, медики диагностировали у Якомульского химический ожог слизистой глаз, что может привести к серьезным проблемам со зрением.

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