Момент стрельбы в сооснователя группы «Ногу свело!» попало на видео. Антона Якомульского и его жену Александру атаковал неизвестный с газовым пистолетом в центре Москвы.

Известно, что звездную пару госпитализировали с серьезными ожогами. По факту произошедшего местным отделением полиции проводится проверка.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, медики диагностировали у Якомульского химический ожог слизистой глаз, что может привести к серьезным проблемам со зрением.