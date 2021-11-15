Момент стрельбы в сооснователя группы «Ногу свело!» попало на видео
| Светлана Шевченко Происшествия Эксклюзив 1 392
Антона Якомульского и его жену Александру атаковал неизвестный с газовым пистолетом в центре Москвы.
Эксклюзив
Фото, видео: Instagram @yakomulsky; 5-tv.ru
Момент стрельбы в сооснователя группы «Ногу свело!» попало на видео. Антона Якомульского и его жену Александру атаковал неизвестный с газовым пистолетом в центре Москвы.
Известно, что звездную пару госпитализировали с серьезными ожогами. По факту произошедшего местным отделением полиции проводится проверка.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, медики диагностировали у Якомульского химический ожог слизистой глаз, что может привести к серьезным проблемам со зрением.
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