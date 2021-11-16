От хлюпика до брутального самца: рейтинг мужественности по знакам зодиака

Есть такие мужчины, за которыми как за каменной стеной. Они не обязательно высокие и мускулистые, богатые и деловые. Такой парень может работать автослесарем в свое удовольствие и при этом быть для своей женщины самой надежной защитой и опорой. Но есть и такие, которые от природы не способны принимать решения и уж тем более брать на себя ответственность за других.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Прежде чем найти самого мужественного, вам придется перебрать несколько лайт-версий, по этому же принципу оформлен рейтинг — от самых нежных к самым брутальным. Но каждой ли даме нужен самец? Возможно, в своем поиске вы остановитесь и найдете свое счастье гораздо раньше.

Весы

Представителям этого знака зодиака нужна не подопечная, а начальница, тогда мир и лад будут в их семье ежедневными. Они романтичны и милы, любят красивые жесты, дарят подарки и вообще очень заботливые. Но чтобы выйти за Овна замуж, нужно самой ему это предложить. Чтобы начал хорошо зарабатывать, придется устроить его на работу. И чтобы он собрал с пола разбросанные носки — тоже нужно напомнить.

Рыбы

Рыбы вообще не отличаются способностью к хоть каким-то поступкам. Они плывут по течению, предпочитают находиться в своей зоне комфорта, а если условия вдруг меняются — отправляться на поиск новых. Решать проблемы и выстраивать отношения, преодолевать конфликты они не готовы. Меняться и расти ради другого человека Рыбы не станут никогда — они и так хороши.

Рак

Мужчины-Раки слишком ранимые и чувствительные, чтобы на них можно было рассчитывать, как на щит от жизненных трудностей. Их самих надо защищать и жалеть, если кто-то обидит. А обидеть этих парней проще пареной репы. Проблемы Раки решают по принципу страуса — спрятав голову в песок. Но в постели они так хороши, а в быту так комфортны, что некоторые дамы готовы все остальное взять на себя.

Телец

В Тельцах есть мужицкая жилка — они очень рачительные хозяева. При этом управлять им может любая женщина, хоть немного ему симпатичная. Первой из них становится мама, которая выбирает школу, институт и работу, второй и далее — жена, что определит, с кем дружить и сколько детей рожать. Телец все сделает, хоть и с очень суровым видом.

Дева

Негативная сторона мужественности — подавляющая маскулинность — Девам не свойственна. Им не нужно торжественно заявлять о своем статусе и вообще обладать каким-то статусом. По дому будете все делать вместе, на сторону не посмотрит, обещания исполнит. Мужик? Вполне! Но в быту будет непросто, больно Девы педантичны.

Козерог

Козерожья самцовость — дело страшное и сокрушительное, но только для его коллег. Уж в карьере он своего не упустит, будет хоть зубами прогрызать дорогу. Но на дом и личную жизнь его стальных рогов не хватит, тут уж придется даме разбираться. Для тех, кто мечтает стать мамой и домохозяйкой (главное слово тут «хозяйка») на полном пансионе — идеальный вариант.

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Близнецы

Представители этого знака не прочь и мускулами поиграть, но держать их надо в строгости, а то могут распоясаться. Стоит отпустить его одного в баню к друзьям, улетит случайно в Петербург, а там какая-нибудь легкомысленная блондинка его и перехватит. В общем, силы мужской тут хоть отбавляй, но вся ли она достанется вам — спорный вопрос.

Водолей

Мужественность Водолея не стоит измерять его заявлениями — это главное. Потому что фразы типа «Я так решил!» он будет произносить регулярно, уважения к сильному полу требовать тоже, даже в драку бросится, если надо доказать, у кого кулаки больше. Но отвечать за кого-либо этот герой едва ли в состоянии, хоть бы себя уберечь!

Овен

Еще один рогатый и упорный. Классический мужик во многих отношениях — и рукастый, как говорится, и серьезный, и карьера у него в приоритете, и семью хочет. Да вот только тестостерон иногда хлещет через край. Будьте готовы периодически водить его в травмпункт после чьего-нибудь «невежливого» взгляда и последующего «Пойдем, выйдем».

Стрелец

На третьем месте самец в лучшем виде — сексуально гиперактивен, поломки чинит, колеса сам меняет, с детьми играет и вообще очень много успевает. С ним женщина чувствует себя хрупкой, желанной, красивой и сразу хочет замуж. Но надолго приручить его не получится — природный зов сильнее. После появления потомства ему непременно захочется новых острых ощущений. Но не переживайте, сколько бы ни было бывших жен и детей у Стрельца, всех обеспечит и поздравить с 8 марта не забудет. Джентльмен!

Скорпион

Скорпионы — ребята незыблемые и надежные, на них действительно можно положиться как на мужей, товарищей, партнеров. Женщина рядом с таким спутником за всю жизнь молотка в руки не возьмет. Детей совместных будет обожать до потери памяти, мать их носить на руках. Но завоевать такого принца непросто — придется постараться.

Лев

Лев определенно готов на подвиг в любой момент. Никто не посмеет усомниться в его смелости и талантах. Представители этого знака зодиака очень щедры, без притворства благородны, держат слово и хорошо чувствуют себя в роли опекунов, защитников. Есть в них очевидное тщеславие, но оно, пожалуй, справедливое — при таких-то достоинствах! Главное — не провоцировать Льва на безумства, ведь он до потери пульса готов доказывать, что ему не слабо!

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