Живет как полубомж: Близкий друг рассказал о пьянстве экс-солиста «На-на» Юрина

Если артиста сейчас не остановить, то у него может оторваться второй тромб, который его убьет».

Бывшего солиста группы «На-На» Валерия Юрина родственники хотят отправить на принудительное лечение от алкоголизма. Об этом сообщил хороший друг артиста, бывший директор одноименной группы Андрей Назаров в разговоре с KP.RU. Он отметил, что больше его окружение не может скрывать этот недуг.

«Вся беда в том, что он себя алкоголиком не считает. Год он живет как полубомж, не работает нигде, пьет все, что несут в его квартиру собутыльники», — сообщил Назаров.

Он не теряет надежды, что, хотя бы публикации в СМИ помогут его другу взглянуть на себя со стороны. Экс-директор, как и бывшая гражданская жена артиста Наталья Штерн не знают, как помочь дорогому человеку.

«Не буду лукавить, проблемы с алкоголем у него были и раньше. Он мог перебрать на вечеринке и на следующий день похмелиться. Но такой запой длинною в год случился впервые», — поделилась женщина.

По ее словам, все началось в тот момент, когда возлюбленной артиста не было рядом. Юрин соглашался на капельницы и даже проводил несколько процедур, но все-равно срывался. И выплескивал свой гнев на бывшую гражданскую супругу.

«Я больше не могу это терпеть. Я устала. Несколько дней назад сказала ему, что мы больше не пара», — поделилась она.

Тем не менее, она не оставила экс-исполнителя «На-На». Наоборот — Штерн оказывает ему всяческую заботу и поддержку.

«Если сейчас его не остановить, второй тромб оторвется и это Валеру убьет», — переживает она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Станислав Садальский пытался «выжить» лидера из группы «На-На» из коллектива.