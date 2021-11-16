Скажи мне, кто ты по знаку зодиака, и я расскажу, что ждет тебя в постели. Астрологию можно применять не только для того, чтобы узнать о характере знаков зодиака, но и использовать, чтобы понять, с кем можно вступать в интимные отношения и какой силы оргазм ты получишь.

Звезды также раскроют ваши тайные чувственные желания и в целом расскажут о том, как вы относитесь к сексу и, самое главное — каким обычно бывает или может стать ваш фееричный финал в романе с другим или собственным телом.

Овен

Обычно ваши оргазмы быстрые и интенсивные, как и ваш вспыльчивый от рождения темперамент, который нуждается в том, чтобы его приручить. Скорее всего, вы не прочь попробовать слегка жесткий секс, и тогда яркая разрядка не заставит себя долго ждать.

Телец

Как самый чувственный среди представителей зодиакального круга, вы предпочитаете постепенное восхождение к вершине наслаждения, а когда оргазм наконец-то приходит, кажется, что он длится целую вечность. Вы словно проживаете каждый момент чувственного удовольствия.

Близнецы

Чтобы не заскучать в сексе, вам необходима некоторая эксцентричность. Стоит отметить, что вы не довольствуетесь миссионерской позой. Финалы ваши громкие, вы с удовольствием демонстрируете партнеру, насколько вам хорошо.

Рак

Сентиментальные и эмоциональные, вы испытываете дико страстные оргазмы, которые заставляют вас трепетать до финальной дрожи. Вы наслаждаетесь каждой секундой прелюдии, считая ее значение первостепенным. Вы не можете сдержаться от крика во время оргазма, порой чересчур громкого.

Лев

Получать оргазм вы предпочитаете в одиночку и, честно говоря, ваш возлюбленный/ая не способны удовлетворить вас так, как вы сами можете это сделать. Чтобы получить сильное наслаждение, вам необходимо задействовать собственный разум. Не стесняйтесь, ничего постыдного в том, чтобы любить себя, нет.

Дева

Понять, что вы достигли своего апогея, достаточно сложно, по звуку это точно не определить в силу вашей природной сдержанности и застенчивости. И даже если вы окажетесь на вершине наслаждения, партнеру, на всякий случай, стоит спросить у вас, в действительно ли произошло то самое, о чем остальные говорят и так страстно желают.

Весы

Вы настолько сосредоточены на оргазме партнера, что даже не заботитесь о своем собственном. Это делает вас желанным экземпляром для других знаков зодиака.

Скорпион

Вы источаете похоть и чувственность, поэтому оргазмы — ваши вечные спутники. Но и забавно скоротечны, причем настолько, что вы даже почти не замечаете, что они на подходе. Как пришли — так и ушли.

Стрелец

Вы любите получать оргазм и хотите, чтобы все об этом знали. А потому кричите настолько сумасшедше, что ваши соседи могут обзавестись посттравматическим шоком от того, что слышали, как вы занимаетесь сексом.

Козерог

Оргазмы для вас скорее работа, чем наслаждение. Как и Весы, вы в первую очередь заботитесь о партнере и не отступите, пока не доведете его до исступления. Вам самим же требуется чуть больше времени, чтобы дойти до точки кипения.

Водолей

Прелюдия вам нравится даже больше, чем сам половой акт. Ваше желание — чтобы это никогда не заканчивалось, а когда вы достигнете оргазма, поверьте, он будет очень интенсивным.

Рыбы

Вам не нравится заниматься сексом, вы обожаете заниматься любовью. Вы настолько поглощены любовью, что даже не всегда понимаете, что скоро кульминация. Но как только вы наконец-то испытаете оргазм, вы ощутите самые страстные и чувственные вибрации в мире.

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