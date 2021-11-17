«Сдаваться не собиралась»: подробности о жизни скончавшейся Изместьевой в Лондон

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Надежда Квашенко
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Что известно о скончавшейся в Лондоне жене осужденного экс-сенатора Изместьева

«Сдаваться не собиралась»: подробности о жизни скончавшейся Изместьевой в Лондон

Фото: Instagram @mirandamirianashvili

Люди, знавшие жену осужденного экс-сенатора, не понимают, что могло стать причиной смерти и надеются на правоохранителей.

Стало известно о внезапной смерти супруги экс-сенатора Игоря Изместьева, осужденного пожизненно за тяжкие преступления. Его жена скончалась в Лондоне. Об этом в соцсети сообщила близкая подруга молодой женщины Миранда Мирианашвили.

Изместьева была мамой двух дочерей. Вместе с девочками-близнецами она переехала в столицу Великобритании еще до того, как ее мужа задержали правоохранители.

В сообщении отмечалось, что незадолго до смерти Изместьева кашляла и принимала антибиотики. Женщина плохо себя чувствовала несколько дней, но ковид был не подтвержден. О том, что именно стало причиной смерти пока не известно.

Многие знали Ирину как здорового, позитивного и жизнерадостного человека. Об этом рассказал бывший сосед Изместьевых, бизнесмен Евгений Чичваркин на своей странице в Instagram.

Он сделал репост записи Мирианашвили и от себя добавил, что в последнее время покойная участвовала в некоем затянувшемся имущественном споре.

Instagram @tot_samy_chichvarkin

По его словам, из-за разбирательств Изместьева была порядком измотана, но сдаваться не собиралась. Бизнесмен выразил надежду, что правоохранительные органы страны расследуют это дело.

Супругу экс-сенатора нашли на диване у нее дома в Лондоне. Известно, что у покойной остались две дочери-близняшки, которые проживали вместе с ней.

Оставшийся вдовцом Игорь Изместьев был приговорен российским судом к пожизненному заключению в 2010 году за тяжкие преступления. Помимо прочего, его обвиняли в организации убийств и терроризме. Своей вины экс-сенатор не признал.

Ранее 5-tv.ru рассказал о другой загадочной смерти. Стало известно, что топ-менеджер Мособлгаза умер после отпуска с семьей в Египте.

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