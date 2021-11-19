Смертельные риски COVID-19 для больных циррозом печени

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Надежда Квашенко
Эксклюзив 1 133

Врач-гепатолог рассказал об опасности COVID-19 для больных циррозом печени

Фото, видео: depositphotos / SectoR_2010; 5-tv.ru

Коварство инфекции в том, что она, как правило, обостряет многие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция особенно опасна для людей с сопутствующими заболеваниями. Например, при циррозе печени даже легкая форма COVID-19 может привести к серьезному ухудшению состояния здоровья. Об этом 5-tv.ru рассказал хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры Дмитрий Монахов.

«Если пациент с циррозом печени заболел ковидом и тяжесть дыхательной недостаточности не такая выраженная, то, как правило, это приводит к декомпенсации (нарушению работы органа или системы — Прим. Ред.) функции печени. Пациент может погибнуть от печеночной недостаточности, несмотря на то, что тяжесть ковида может быть небольшой», — отметил специалист.

По словам Монахова, коварство болезни в том, что она, как правило, обостряет многие хронические заболевания. Цирроз печени в случае заражения COVID-19 может быть осложнен развитием вирусной пневмонии, а также присоединением бактериальной микрофлоры.

Как отмечают специалисты, даже успешное выздоровление после коронавируса не гарантирует полную победу. Дело в том, что после болезни увеличиваются риски образования тромбов и жизнь человека может оборваться в любую секунду.

Малоприятное «эхо» так называемого постковидного синдрома могут долгое время ощущать даже молодые люди, поэтому врачи советуют после того, как борьба с инфекцией осталась позади, продолжать следить за качеством крови, проверять ее на густоту и свертываемость.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач рассказал о причинах возникновения цирроза печени.

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